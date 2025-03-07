《愛情發芽中》李先彬因馬鈴薯熱戀　31歲越來越美的保養、減肥法學起來

▲李先彬。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

圖文／CTWANT

Netflix獨家韓劇《愛情發芽中》由李先彬（又譯：李善彬）、姜泰伍主演，更是姜泰伍退伍後首部作品。李先彬所主演的馬鈴薯研究員熱愛研究，而姜泰伍以主管之姿空降她的馬鈴薯實驗室，不只改變了她的人生，也證明愛總在最意想不到的地方萌芽。完美相剋的兩人，逐漸融入彼此的生活，究竟他們會給彼此的生活帶來什麼樣的變化呢？

▲《愛情發芽中》由李先彬、姜泰伍主演。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

31歲的李先彬因《Running Man》與「亞洲王子」李光洙結緣並相戀，直至今日依舊感情甜蜜穩定，她曾演出《酒鬼都市女人們》在台灣廣為人知，趕快來看看她的保養、減肥秘訣都有哪些。

《愛情發芽中》李先彬減肥方法：動起來＋空閒時就練深蹲

李先彬起床後就會開始動，比如跳舞、和狗狗一起玩、做拉伸、整理家務，總之不要一直坐著、躺著，先動起來吧！另外她的身材非常均勻，看起來也很健美有線條，她分享自己是有時間就勤練深蹲，雖然單次不能維持很久，但只要把握時間一整天累積下來也很可觀，深蹲對於下半身緊實與平坦小腹都有幫助。

▲李先彬起床後就會開始動。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

《愛情發芽中》李先彬減肥方法：瑜伽讓線條更好看

李先彬曾分享自己非常喜歡瑜伽，能幫助肌肉變得修長、緊緻之外，延展肌肉、拉伸的過程也能讓自己放鬆下來，瑜伽對她來說不只是維持體態的工具，更是讓心靈充電、保養的方式之一。

▲李先彬非常喜歡瑜伽。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

《愛情發芽中》李先彬減肥方法：晚上減少吃碳水、多補充蔬菜

李先彬除了運動之外，想要瘦身比較有感那就要控制晚上降低澱粉攝取，可以中午把想吃的澱粉類食物先吃完，晚上就多吃蔬菜、優質蛋白質，感覺饑餓的話就多喝幾口水，有時候是身體渴了也會感覺肚子餓。

▲李先彬。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

《愛情發芽中》李先彬保養方法：保濕＋擦防曬

李先彬擁有超級漂亮的水光肌，她自己很注重防曬與保濕，即使是在室內也不忘記擦防曬，重點是挑選防曬盡量是溫和、零刺激成分的產品，這樣即使補擦多層也不給肌膚造成太多負擔。31歲卻越來越美真的讓人太羨慕啦。

▲李先彬擁有超級漂亮的水光肌。（圖／取自sunbin_eyesmag IG）

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