早上吃還是飯後吃？營養師教你水果「吃對時間」發揮最大效益

▲吃水果其實有學問。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐配水果比較健康？還是飯後吃才助消化？你知道吃水果也有最佳食用時間嗎？營養師高敏敏分享，吃水果其實大有學問，吃對時間、挑對種類才能發揮最大效益！

#一般人、身體無異狀→隨時都可吃

選擇當季新鮮水果最對味，建議每次份量約一個拳頭大或碗裝8分滿，一天可吃2-4次，水果能幫忙補足膳食纖維，有助排便順暢、保持腸胃健康。

#吃大餐的人→飯後吃

吃完大餐後可以吃有消化酵素的水果，像是鳳梨、奇異果、木瓜、香蕉等，幫助加速分解澱粉、蛋白質，幫助提高消化力。

#高血糖的人→兩餐中間吃

高血糖的人可以在兩餐中間補充低GI、高纖維的水果，如蘋果、芭樂、小番茄、棗子等，能幫助穩定血糖，避免刺激過多胰島素分泌，避免嘴饞亂吃。

#運動的人→運動後一小時內吃

運動後吃水果能夠補充體力、幫助能量恢復，同時刺激胰島素幫助氨基酸合成蛋白質 ，達到更好的健身效果。

#胃不好的人避免空腹吃

胃不好的人避免空腹吃水果，尤其是口感較酸、有蛋白酶的水果，像是鳳梨、檸檬、奇異果、橘子等、避免加劇刺激胃酸分泌。

#睡不好的人→晚餐後吃富含鎂水果

香蕉、火龍果、奇異果、櫻桃等都富含鎂，可提升褪黑激素分泌 幫助降低皮質醇，不僅幫助減輕焦慮，也能提升睡眠品質。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）