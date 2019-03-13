離愛情只差一步！看懂男生對你有意思的「7個」表現

▲不經意的動作，透露他想做的不只是朋友。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Amber

總是抱怨愛情離自己好遠，先別喪氣，或許是因為你看不懂男生愛你的表現，很多感覺不一定要親口說出，當他對你做出以下7件事，就代表他對你有點意思。若你也和他有同樣的感覺，就釋放訊息給他點機會吧！

不小心「報備」自己今天要做的事

聊天時總是會不經意聊到今天要做什麼，想要找話題和你聊天，希望引起關注，製造下次見面的機會。或你總是會收到他的照片，就是想讓你知道他在幹嘛。

他幫你取了專屬他的名字

他喜歡用不同的方式稱呼你，表現出他和別人的不同。當然這個稱呼也要得到你的認可，否則會有反效果喔。

總是約大家一起出來玩

他總是在群組吆喝大家假日一起出來玩，假借大家一起的名義，得到可以和你相處的機會。

line總是秒回，沒你消息會擔心

他就像你的線上客服，只要傳訊給他，他總是秒回。若一天沒你的消息，他就會擔心問你還好嗎？

對你的家人好、朋友也好

一種愛屋及烏的心態，會關心你的家人朋友，甚至連寵物他都關注，希望可以獲得你的好感

你們總是會有很多巧合

因為他花了些時間了解你，所以聊天總會發現一些不經意的巧合，例如都愛喝奶茶，他總是投其所好，希望和你有多一點關聯。

他說話會看著你的眼睛

一起出遊，如果你發現他的眼神一直望著你，或是總是朝你方向看，或許他不說，但是絕對對你有興趣！

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