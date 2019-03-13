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木村光希到台灣了！戴90萬寶格麗珠寶　人氣不敵媽媽工藤靜香

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▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台,木村光希與母親工藤靜香同框。（圖／記者季相儒攝）

▲木村光希（右）和媽媽工藤靜香一起來台。（圖／記者季相儒攝）

記者陳雅韻／台北報導

日劇天王木村拓哉的二女兒木村光希（Kōki）來了！今上午她搭乘日本航空JL97班機抵達松山機場，準備以BVLGARI（寶格麗）品牌大使身分，出席明日品牌舉辦的Wild Pop頂級珠寶活動。她的機場look盡顯16歲的年輕氣息，一身帥氣黑色皮衣與短裙，搭配總價約90萬元的寶格麗單品，為品牌做足面子。

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台。（圖／記者季相儒攝）

▲木村光希身上寶格麗行頭總價約90萬元。（圖／記者季相儒攝）

木村光希今所戴的寶格麗珠寶，包括B.zero1 Design Legend項鍊、耳環與戒指，腕錶則選擇Serpenti Tubogas雙圈螺旋腕錶，再背Serpenti Forever狂放碧璽色小牛皮後背包，洩露她除了酷味的設計外，也喜歡粉紅色系彰顯活潑個性。伴她一起來台的媽媽工藤靜香，也背著寶格麗的包包現身，人氣比女兒還旺，來接機的粉絲幾乎都因她而來，她也大方為追隨她數十載的粉絲簽名。

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台,木村光希母親工藤靜香陪同抵台也幫粉絲簽名。（圖／記者季相儒攝）

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台,木村光希母親工藤靜香陪同抵台也幫粉絲簽名。（圖／記者季相儒攝）

▲粉絲拿著工藤靜香海報接機（上），工藤靜香大方為鐵粉們簽名。（圖／記者季相儒攝）

寶格麗為歡迎木村光希首次抵達台灣，特別準備鮮花迎接她，並備妥鳳梨酥等點心讓她品嚐，今機場聚集十多位粉絲，除了歡迎她也是想一睹工藤靜香的風采。母女倆入住信義區酒店，預計停留台灣4天3夜，除了光希明日參加品牌活動，後天將拍攝時尚雜誌，其他私人行程都不公開。

▲▼ 寶格麗 。（圖／記者陳雅韻攝）


 ▲木村光希佩戴Serpenti Tubogas雙圈螺旋腕錶，約244,300元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

木村光希, 寶格麗, BVLGARI, 工藤靜香
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