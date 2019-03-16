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想帶爸媽出國的人注意！做到這5件事絕對玩得盡興

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編輯／Duke

大家小時候應該都有一種夢想，長大要帶爸媽一起出國玩，享受天倫之樂，但夢想實現的同時，也是破滅的開始，明明很用心在安排行程，但是卻被爸媽嫌棄，一點都不好玩，其實是因為年輕人的觀念，與長輩相差十萬八千里，導致發生這樣的事情，而下面就帶大家來看，為什麼被嫌棄以及如何解決！

這是因為長輩喜歡有人打點好一切，不喜歡拉車拉很遠，所以都喜歡跟團，不用奔波一整天，最後搞得自己很累，相反的，年輕人出國喜歡到處玩，每一個景點都要去一遍，所以整趟旅程中，可能會換好幾家飯店，而這也讓長輩吃不消，會覺得很累，所以就沒有心情旅遊了，而下面有5個解決辦法供各位參考。

1.與爸媽一起討論

既然都要帶爸媽一起出國旅行，2老的意見當然要採納，可以聽聽他們想要去哪裡要怎麼安排，雙方協調過後會比較好。

▲帶爸媽出國要注意的。（圖／翻攝自Unsplash）

▲一起討論，才不會有遺漏的問題。（圖／翻攝自Unsplash）

2.避開過遠的景點以及換飯店

一來可以節省交通時間，二來不用拉著行李，這樣長輩才不會吃不消，避免身心俱疲，才是最好的選擇哦！

▲帶爸媽出國要注意的。（圖／翻攝自Unsplash）

▲長途跋涉不適合長輩。（圖／翻攝自Unsplash）

3.景點要排得剛剛好

除非是跟團，有專屬的巴士，不然不建議行程安排得太滿，這樣跑太多地方，一個景點停留沒多久就要離開，還不如一天排個2至3個點，玩得也比較盡興。

▲帶爸媽出國要注意的。（圖／翻攝自Unsplash）

▲景點不要排太多，才不會過於疲憊。（圖／翻攝自Unsplash）

4.休息與廁所一定要找好

這兩點對長輩非常重要，每一個景點都需要事先做好功課，哪裡有地方可以休息與上廁所，對他們來說非常重要，另外要記得，不是每個地方都有附衛生紙，所以一定要帶哦！

▲帶爸媽出國要注意的。（圖／翻攝自Unsplash）

▲適當的休息，會比較好。（圖／翻攝自Unsplash）

5.記得幫長輩拍照，不要只顧自己玩

都帶長輩出來玩，不要只顧著自己不理他們，多幫忙拍點照片，長輩雖然嘴上不說，但內心都是喜歡拍照的，回國後，可以把照片洗出來，再送給他們當回憶哦！

▲帶爸媽出國要注意的。（圖／翻攝自Unsplash）

▲記得要多拍照，才能紀錄這趟旅程。（圖／翻攝自Unsplash）

以上這幾點都做到，相信以後大家帶長輩出國遊玩，都可以玩得非常盡興，不用再擔心長輩會覺得不好玩囉！

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關鍵字：

長輩, 爸媽, 出國, 景點, 行程, 拍照, 旅行
fashion.net

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