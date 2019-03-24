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螞蟻們搶著打卡！全台人氣甜點TOP 10　外酥內Q吉拿圈、綿密薏仁搭配抹茶

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身為專業的螞蟻們，就是要吃遍全台最夯最紅的甜點，快繼續往下滑看看你吃過哪幾家？你的愛店有沒有上榜？

NO.1／CHUN純薏仁。甜點。
台南中西區

傳統美食也可以很文青，薏仁熬煮至綿密，卻又帶點顆粒口感，而薏仁甜度不高，搭配起紅豆不會過於甜膩，一旁的抹茶白玉不會太甜，帶點微微苦韻、淡淡清香。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Wu Icen提供）

NO.2／一百種味道
新竹北區

不管在地人還是外地人，都喜歡的一家店，每天供應的品項都不太一樣，口味超多，不管內用或外帶都可以。綠葡萄是經典口味，乳酪香甜，塔皮酥又厚，但不會太膩，並擺上大顆新鮮綠葡萄，超級適合！

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Alpha提供）

NO.3／STREET CHURROS
台北大安區

韓國超人氣連鎖排隊名店，來台多年還是人氣不減，堅持純手工、現點現做，外酥內Q的吉拿圈，還有多種口味可以選擇，是散步美食的好選擇。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

NO.4／MEAT UP
台北萬華區

這家店就是要浮誇，熱量什麼的都先拋到腦後，不論是飲品、舒芙蕾、優格、奶昔或限定甜點，全部都好好拍，而且不只甜食，連鹹食的帕尼尼、義大利麵都有好評。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Emily Chen提供）

NO.5／ZAKUZAKU棒棒泡芙
台北信義區

東京超人氣甜點，全都是現點現做，烤好後擠入卡士達醬，每口都能吃到卡士達跟脆皮，口感酥脆但保有鬆軟口感，外皮再灑上杏仁粒，提升口感層次。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Hsin Pei提供）

NO.6／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ
台北大同區

嚴選日本原產地物料，搭配台灣在地新鮮自然食材，製作出一道軟綿如雲的舒芙蕾鬆餅，吃起來超級Q彈，入口即化，綿密細緻，散發出淡淡奶香。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客三號珍珍的小天地提供）

NO.7／CJSJ
台中西區

既是甜點也是藝術品，這家店不斷地推陳出新，充滿創意及藝術感的甜點，每一款都超級美的，讓人不忍心吃一口，而口感上，將不同滋味的食材融合在一起，非常有層次感！

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿融提供）

NO.8／好咖 HOWCUP CURRY CAFE
桃園中壢區

在網路上紅翻天的諾亞半熟蛋糕的實體店面，也有賣咖哩、丼飯等正餐料理，甜點種類多，包括拿破崙捲、塔類、千層蛋糕、生乳酪以及蛋糕捲，其賣相好又真材實料。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yucing提供）

NO.9／LADY M
台北大安區

大名鼎鼎Lady M，最有名最熱賣的是原味法式經典千層蛋糕，入口後是很綿密的口感，吃起來不會太過甜膩，奶油很香、蛋香味也很夠。

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客love eat提供）

NO.10／美好年代 BELLE ÉPOQUE
台北大安區

以珍珠奶油鬆餅塔竄紅的美好年代，推出的舒芙蕾厚鬆餅也讓人心癢癢、口水直流，很綿密軟嫩的相疊在一起，趁熱吃鬆軟可口，不管是什麼口味都讓人無法拒絕！

▲人氣甜點店鋪。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客咻提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

全台十家好吃民宿、從藍帶甜點到雲海仙境、這幾間美食秘境離市區超近！

關鍵字：

MENU美食誌, 甜點, LADY M, 美好年代, MEAT UP
fashion.net

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