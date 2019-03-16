fb ig video ETtoday search mobile

超時尚高爾夫球服登台！　薄荷綠、珊瑚橘色吸睛，美女球星秒淪陷

> >

▲TaylorMade Apparel登台（圖／品牌提供）

▲全新高爾夫球服飾TaylorMade Apparel登台。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

一想到高爾夫球服飾，腦海是否立刻浮現單調、老氣的Polo衫？現在有全新的品牌要顛覆你的想法！由日本團隊研發的TaylorMade Apparel春夏系列，在不同月份以不同顏色做分別，將會有清爽薄荷綠、海軍藍、萊姆綠以及2019年度色彩活珊瑚橘為主色調，加上特殊的剪裁與細節設計，在球場上也能超時髦。

▲TaylorMade Apparel登台（圖／品牌提供）

▲無接縫針織外套、幾何圖騰設計，讓服裝兼具機能性與外型。（圖／品牌提供）

創立於1979年的TaylorMade，是高爾夫球具領導品牌，於2018年在日本推出兼具機能性與時尚度的服飾。2019年春夏系列首度引進台灣，以「量身打造（Tailored for You）」為概念，像是3D剪裁的Polo衫，能讓肩膀順暢轉動、減少運動時的負擔。褲款則是有修身、直筒設計，凸顯俐落線條。

▲TaylorMade Apparel登台（圖／品牌提供）

▲每個月份會推出不同色系。（圖／品牌提供）

除此之外，服飾裡有無縫製編織技術、無接縫剪裁，能更加貼合身型、具保暖效果；特殊材質布料還有優異的吸濕排汗、抗紫外線與延展性，讓打高爾夫球更舒適自在。隨著月份轉換，主色調會從紅色漸漸改變成更繽紛多彩的視覺，衣服材質也一步步「輕薄化」，設計極具巧思。

▲TaylorMade Apparel登台（圖／品牌提供）

▲隱藏式的釦子、有透氣腰帶的褲裙，為高爾夫球服飾帶來全新面貌。（圖／品牌提供）

春夏系列的細節更是值得深究，像是褲子腰際處的側轉調節設計、褲裙有彈性透氣腰帶，解決女生運動時的困擾。另外也將高爾夫球品牌「低調化」，Polo衫上的迷你袖標，要仔細看才會發現品牌名稱。美女球星松森杏佳也穿過後大讚：「設計和材質很吸引人，穿起來感覺非常棒！平日外出或上場打球都會穿，輕鬆展現時尚態度。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

TaylorMade, 高爾夫球, 剪裁, 3D, polo衫
fashion.net

熱門文章

木村光希到台灣了！人氣不敵媽媽工藤靜香

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！全為了超百搭「饅頭鞋」

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

SIHH 2019／錶界大突破！江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

宋慧喬靠左臉獲80萬讚　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

ET Fashion

推薦閱讀

趙又廷一身粉嫩卻不娘！　整套BOSS撩暈網友：又帥又溫柔

入籍台灣後首度露面！　瑞莎驕傲自薦：我能當導遊

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！　全為了超百搭「饅頭鞋」

子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著 人生好難！厭世插畫家keigo「鱷魚扭蛋」神還原　6款造型超欠買 寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊 求代購～日本好市多100cm巨大兔娃娃超療癒　少女絕對失心瘋 超神準！從生日月份測「女友類型」，原來他眼中的你是這樣 男神C羅背後的女人是她！Georgina產後身材超辣　4招養成魔鬼曲線 《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感身材　每天3運動、晚上只吃火龍果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面