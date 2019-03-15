朴信惠、孔曉振私下都愛穿！初春必備「西裝外套」　4套示範直接收藏

韓女星們私下外出也都愛穿西裝外套，像是朴信惠身著白上衣、牛仔褲再加上西裝外套的穿搭，再揹個小包率性又有型。少女時代潤娥也選擇白上衣、黑長褲，只是反折西裝外套的袖口，把深藍色內層外露更添巧思，搭配上球鞋強調輕鬆休閒感。

還有孔曉振、JESSICA及李聖經，平時私下出門許多時候都會選擇以西裝外套作為造型，只是在選擇這項單品時，可以著重幾個小重點讓西裝外套不會過於正式，比方說反折袖口、OVERSIZE、落肩設計等，掌握這幾個小巧思就能讓穿搭看起來更有型。

如果還是沒有什麼頭緒的話，且看編為大家整理的西裝外套穿搭圖集。

標準不敗

最省時、省事的，無非是一次把成套西裝買起來，上下兩件都屬同款式的布料、印花，那裡面只要搭配鮮豔高領內搭就有畫龍點睛的效果。

復古風格

西裝外套的款式百百種，而這種細格布料的樣式則有老派感，裡面可以搭配較復古毛線衣、大學T，讓整體看起來更復古。

創新大膽

有別於規規矩矩的穿搭，像是成套牛仔裝束搭配上西裝外裝，同樣吸睛度十度。還有多層次的穿搭，白色高領毛衣、緞面半裙加上格紋西裝外套最後再披上風衣大衣，這款細格紋的西裝外套變成穿搭的重心。

平易近人

不過最好入手的穿搭，應該還是這樣以POLO上衣搭配黑色窄管褲，再外搭西裝外套的造型，可以選擇較輕盈的顏色作為上身，讓整體不會太黯淡。配件也是可以是重點，像是搭配鏈袋肩包成為焦點所在。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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