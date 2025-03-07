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萬寶龍致敬法拉利創辦人　亮黃筆具輪廓源自奪冠賽車

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▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena鋼筆，43,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

書寫工具是萬寶龍（Montblanc）的創意舞台，最新亮相的著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena亮黃色鋼筆、鋼珠筆與原子筆，是致敬法拉利（Ferrari）創辦人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）之作，鮮明的黃色即「Giallo Modena」，是他的出生地暨法拉利公司發源地摩德納市徽的顏色，而筆款的輪廓靈感來自傳奇法拉利500型車款，這輛車於1952年為法拉利車隊贏得了首屆F1一級方程式賽車的世界冠軍，別具意義。

▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena鋼珠筆，36,100元。

而大眾最熟知的法拉利躍馬標誌，出現在筆蓋背面，並有建議法拉利使用此標誌的比安科利伯爵夫人名言「Le porterà fortuna」（它會為你帶來好運）裝飾，筆夾上也有金句，出自恩佐法拉利之口「You cannot describe passion, you can only live it.」（你永遠無法用「言語」形容熱情，你只能「活出」熱情），而跑車元素也融入設計，筆蓋側面的線條宛如三個向內的通風口，而鍍釕金屬筆夾兩側的六條線條則代表法拉利V12引擎。萬寶龍同時推出封面飾有法拉利V12引擎草圖的黃色筆記本，以及恩佐法拉利書信中使用的紫色墨水，可搭配成套收藏。

▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena #146筆記本，2,900元。

▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列恩佐·法拉利特別版50ml墨水瓶，1,400元。

而現今與賽車連結最深的品牌，當屬拿下與F1一級方程式賽車為期10年合作計畫的TAG Heuer（豪雅），從今年F1賽季開始擔起官方時計重任，近日品牌再下一城，宣布成為致力於培養女性賽車人才的F1 ACADEMY™官方夥伴暨官方計時，品牌特別與來自澳洲的17 歲車手Aiva Anagnostiadis密切合作，最新款「TAG Heuer operated by Hitech」賽車便將由她擔任駕駛，邀她演繹TAG Heuer Formula 1計時腕錶賽車紅款，再適合不過。

▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲F1 ACADEMY車手Aiva Anagnostiadis佩戴TAG Heuer Formula 1 計時腕錶賽車紅款，161,500元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼Montblanc,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer成為F1 ACADEMY™的官方合作夥伴暨官方計時。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, TAG Heuer

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