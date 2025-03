萬寶龍致敬法拉利創辦人　亮黃筆具輪廓源自奪冠賽車

▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena鋼筆,43,600元。(圖/萬寶龍提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

書寫工具是萬寶龍(Montblanc)的創意舞台,最新亮相的著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena亮黃色鋼筆、鋼珠筆與原子筆,是致敬法拉利(Ferrari)創辦人恩佐法拉利(Enzo Ferrari)之作,鮮明的黃色即「Giallo Modena」,是他的出生地暨法拉利公司發源地摩德納市徽的顏色,而筆款的輪廓靈感來自傳奇法拉利500型車款,這輛車於1952年為法拉利車隊贏得了首屆F1一級方程式賽車的世界冠軍,別具意義。





▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena鋼珠筆,36,100元。

而大眾最熟知的法拉利躍馬標誌,出現在筆蓋背面,並有建議法拉利使用此標誌的比安科利伯爵夫人名言「Le porterà fortuna」(它會為你帶來好運)裝飾,筆夾上也有金句,出自恩佐法拉利之口「You cannot describe passion, you can only live it.」(你永遠無法用「言語」形容熱情,你只能「活出」熱情),而跑車元素也融入設計,筆蓋側面的線條宛如三個向內的通風口,而鍍釕金屬筆夾兩側的六條線條則代表法拉利V12引擎。萬寶龍同時推出封面飾有法拉利V12引擎草圖的黃色筆記本,以及恩佐法拉利書信中使用的紫色墨水,可搭配成套收藏。





▲萬寶龍著名人物系列恩佐法拉利特別版Giallo Modena #146筆記本,2,900元。





▲萬寶龍著名人物系列恩佐·法拉利特別版50ml墨水瓶,1,400元。

而現今與賽車連結最深的品牌,當屬拿下與F1一級方程式賽車為期10年合作計畫的TAG Heuer(豪雅),從今年F1賽季開始擔起官方時計重任,近日品牌再下一城,宣布成為致力於培養女性賽車人才的F1 ACADEMY™官方夥伴暨官方計時,品牌特別與來自澳洲的17 歲車手Aiva Anagnostiadis密切合作,最新款「TAG Heuer operated by Hitech」賽車便將由她擔任駕駛,邀她演繹TAG Heuer Formula 1計時腕錶賽車紅款,再適合不過。





▲F1 ACADEMY車手Aiva Anagnostiadis佩戴TAG Heuer Formula 1 計時腕錶賽車紅款,161,500元。(圖/TAG Heuer提供,以下同)





▲TAG Heuer成為F1 ACADEMY™的官方合作夥伴暨官方計時。