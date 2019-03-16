fb ig video ETtoday search mobile

男神C羅背後的女人是她！Georgina產後身材超辣　4招養成魔鬼曲線

> >

身為全世界無人不知、無人不曉的足球金童，葡萄牙裔足球員C羅（Cristiano Ronaldo）的一舉一動都備受鎂光燈關注。

在與俄羅斯維密超模Irina Shayk結束低調的五年情後，他的身邊出現了西班牙籍的24歲辣模Georgina Rodríguez，擁有豐滿勻稱的身材及傲人蜜桃臀，成為為C羅生下第四個小女兒的「唯一正宮女友」！愛運動的她時常在IG上分享各式各樣的身材鍛鍊紀錄，一起來看看她有哪些養成魔鬼身材的運動絕招...

▲運動。（圖／翻攝自IG）

平時熱愛跳舞、做瑜伽

從小學習芭蕾、鑽研舞蹈的她，早已養成運動的習慣，也會不時在社群網站分享自己的運動影片，像是跳舞、做瑜伽等。

可以在影片中看見她在跳舞時，平衡度及穩定度都拿捏得很好；做瑜伽時，柔軟度更是驚人！


勤練深蹲

相當注重臀部鍛鍊的Georgina Rodríguez，對於深蹲運動的練習絲毫不敢懈怠。

除了上健身房做訓練，在家也會利用如看電視、陪孩子玩等零碎空閒時間練習，將隨時都可做的深蹲運動融入生活之中！

利用滑步器材輔助

無論生產前、生產後，Georgina在臀部的訓練絕對不可少。從平時的照片就可看出她的蜜桃臀可不是一兩天就能訓練出來的！

除了單純的深蹲，也會利用「滑步機」輔助，同時緊實臀部、大腿肌肉。

利用半圓球做核心訓練

產後腹部可能會有鬆弛的情形發生，但在Georgina身上只看得到緊實的線條！

在IG上分享的影片可以看到她利用半圓球訓練自己的核心，也可以同時訓練到身體各個部位的肌群，穩定度也會提升，做任何訓練都不會因平衡不足而受傷。

產後依舊密集運動

產前運動量大的她，產期也依照醫生建議配合較低強度的運動，生產完後更是在教練的陪同下，運用「壺鈴」搭配深蹲，積極訓練自己的體能與身體緊實度，避免產生產後鬆弛的情形！

▲運動。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG@georginagio

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

「每天流汗十分鐘、戒斷大豆加工食品！」花邊教主布蕾克萊芙莉的身材養成祕技

IG辣模Emily Ratajkowski完美身材養成守則：「每天一杯黑咖啡、7點半準時吃晚餐！」

關鍵字：

哈潑, 健身, 足球, 男神, C羅, 曲線
fashion.net

熱門文章

木村光希到台灣了！人氣不敵媽媽工藤靜香

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！全為了超百搭「饅頭鞋」

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

SIHH 2019／錶界大突破！江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

宋慧喬靠左臉獲80萬讚　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著

超神準！從生日月份測「女友類型」，原來他眼中的你是這樣

《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感身材　每天3運動、晚上只吃火龍果

大阪7大Outlet超好敗推薦！必買品牌+交通路線一次看 小心別踩雷！5種越吃越胖的NG早餐，難怪你瘦不下來 男神C羅背後的女人是她！Georgina產後身材超辣　4招養成魔鬼曲線 麥莉希拉、克莉絲汀曾為「她」鬧翻！世紀大和解合照引熱議 約會沒話聊？兩性專家分享「36個問題」讓親密感大增　曖昧中請筆記 從不看對方手機、好好回訊息　理科太太3訣竅牢牢抓住天菜老公的心 人生好難！厭世插畫家keigo「鱷魚扭蛋」神還原　6款造型超欠買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面