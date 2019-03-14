無印良品降價！560項商品降幅最高25%　熱銷防潑水鞋再省百元

▲無印良品2019年首度降價，共有560個品項。（圖／無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日本家居品牌無印良品今（3／14）發表春夏新品，另公布一年2次調降價格品項，本次共有560項商品降價，最高降幅達25%，其中8成都是長銷商品，如月熱賣破7000雙的帆布休閒鞋、與受民眾歡迎的壓克力冷水筒，就直接降價百元，除降價品項外，還將推出限定商品特別價的「週末特賣」，要讓民眾「一直都有感」。

▲防潑水加工有機棉舒適休閒鞋，從原價990元，新價格890元。



無印良品表示，去年消費者購買信心較為保守，針對先前降價部分消費者表示無感，本次也針對較為居家與長銷的品項做降價，包括100項服飾衣料、280項家具與生活雜貨、180項其他類別如美妝保養與文具等。

像是1年銷量達12萬盒的棉花棒，原價60元降到49元；三層海綿原價160元，調整為129元，帆布休閒鞋原價990元，降價後890元，而夏天熱賣的壓克力冷水筒，也從原價390元，降價到290元。女亞麻舒適寬擺八分褲原價1,590元，新價格為1,390元；男亞麻長褲從原價1,590元，調整為新價格1,390元。

▲聚氨酯三層海綿3入，從原價160元，調整為129元。

▲壓克力冷水筒2L，原價390元，新價格290元。

業者表示，市場狀況多變，而每年僅有2次價格微調，對消費者而言印象不夠深刻，所以今年2月底起開始在週末推出「限定特賣」，選出品牌中的熱門品項，針對市場其他類似商品，定出一個「限時特價」，消費者反應相當好，4天特價期間，其單品銷量都成長6至19倍，帆布休閒鞋2天就賣出1.2萬雙，比全日本1個星期賣出的數量還要多上1倍，日後也不排除再推此種優惠。

▲撥水加工有機棉舒適基本便鞋，從原價990元，新價格890元。

▲MUJI無印良品針對近560項商品實施新價格，平均降幅約15%。