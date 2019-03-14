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媽媽看得嚴　木村光希白色情人節禮物是台北行

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 ▲木村光希的白色情人節禮物就是受寶格麗之邀訪台。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

木村拓哉次女木村光希（Kōki）今出席寶格麗（BVLGARI）WILD POP頂級珠寶暨腕錶展，吸引超過百位媒體到場採訪，16歲的她出道不到一年，面對鎂光燈落落大方，以超流利英文應答，她開心秀出指間的B.zero1黑陶瓷玫瑰金戒指，表示：「這是我當模特兒後媽媽送的禮物，是我的第一件寶格麗收藏，視它為幸運物。」

▲▼木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲▼木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲木村光希佩戴總價1190萬元的珠寶亮相。（圖／記者張一中攝）

木村光希自去年5月出道以來，媽媽工藤靜香都如影隨形，此次來台也不例外，保護之心不言可喻，昨抵台還意外成為焦點人物，今工藤靜香低調未在寶格麗現場露面，把主場光環留給女兒。

今天是白色情人節，光希在媽媽的看管下顯然很難談戀愛，她帶著笑意說來台參加寶格麗活動就是最棒的情人節禮物，她透露很喜歡送禮物時，看到收禮者的笑容。

▲▼ 木村光希BVLGARI寶格麗 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲WILD POP ANDY WARHOL系列Sam the Cat頂級藍玉髓與鑽石耳環，約333萬3000元

光希今佩戴ANDY WARHOL系列Sam the Cat頂級鑽石與藍玉髓耳環、POP 80’s系列U.F.J Unidentified Flying Jewel頂級綠松石、藍寶石與鑽石戒指、POP 80’s系列Logomania鑽石與珍珠母貝手環，總值約1190萬元，而展場內的麥克風胸針則是她的最愛，顯露俏皮性格。

▲▼ 木村光希BVLGARI寶格麗 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲ WILD POP MUSIC系列 Pop Mics麥克風造型頂級彩寶胸針約333萬3000元。

明日她將繼續工作拍攝時尚雜誌封面，但她表示希望能趁小空檔，品嚐一些甜點，預計後天離台。

關鍵字：

木村光希, 寶格麗, BVLGARI, 工藤靜香
fashion.net

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