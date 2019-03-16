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眉毛畫不對稱會鬱卒一整天！打造完美眉毛必學這幾招

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在化妝的時候好不容易畫了一邊超完美的眉毛，結果另一邊完全畫不出一樣的形狀，每次遇到這種情況都會氣到想摔筆阿！其實不同的眉型有不同「對稱妙方」，趕快對症下藥試試這幾招，每天出門都能有美美的對稱眉毛！

＃濃眉人

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

如果你天生就是一個濃眉人，完全就是得天獨厚！想要讓眉毛對稱，只要把眉型修得好就完全不用擔心，很多人剛開始修眉毛的時候會不知道從何下手，推薦可以利用像是畫眉卡這種小工具，稍微畫出想要的眉型後，再把多餘的雜毛修掉，每次出門只要稍微拉個眉尾、將空缺用眉粉補好就好了！

＃稀疏眉

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

稀疏眉毛的同學，是不是常常望著鏡子不知道該如何下手？稀疏眉毛的第一步就是要找出「兩邊的眉毛下緣」！以下分享兩種找出下緣的方法，大家可以試試看！

方法一：

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

先取得鼻尖位置和眼球正下方的交界點，找到這個點之後將小拇指抵在這個點上，其他的手指抓著你的眉筆，往上在眉毛的下方畫出一條弧線，有點像圓規的概念，這樣就可以得到左、右兩邊對稱的弧線各一條了！這樣講好像有點抽象，抓起你的眉筆一定可以理解的。

方法二：

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

方法二很適合習慣先畫眉毛再上底妝的人，首先，在兩邊眉頭下方橫貼上一小段紙膠帶，或是用眉筆淡淡的畫一條線偷偷對齊，兩邊的眉頭絕對一樣高！再從眉頭慢慢往後延伸來畫，這樣子畫出來的眉毛真的會非常對齊！

＃高低眉

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

高低眉才是最麻煩的大魔王，從修眉到畫眉都得小心翼翼，如果你是眉毛的強迫症患者，建議你可以利用畫眉卡這樣的小工具，將兩邊的眉型框起來之後把多餘的都修掉，畫眉也要盡量依照相同的眉型，缺點就是因為高低有差，很容易兩邊會修得不一樣粗細，素顏出門會很困難。

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

大家知道女神范冰冰就是高低眉的代表嗎？參考女神的做法，將較高的右邊眉頭稍微往下畫，雖然兩邊沒辦法完全一樣高，但稍微保留點眉毛的高低感也不會很突兀。

▲眉毛不對稱。（圖／美人圈）

如果畫完眉毛後不幸還是畫歪了也不要慌張，只要用指甲或是遮瑕膏稍微修整一下就可以救回來了，希望大家各類型的眉毛都能找到自己最適合的方法，別再頂著不對稱的眉毛上街了！

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、小紅書、東方IC

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

彩妝, 妝容, 眉毛
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