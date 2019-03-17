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護髮做得好就像天天上髮廊　學會5 TIPS頭髮不分岔了

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每隔一段時間，就需要去找設計師整理頭髮～但大家知道嗎？其實有很多髮型相關的小秘密，髮型師可能沒告訴你！這邊一口氣挖出五個秘密，讓你在家自己整理也能像上髮廊！

▲髮油。（圖／美人圈）

▲頭髮的保養自己也可以做。（圖／翻攝自曾之喬臉書粉絲團、賴琳恩臉書粉絲團）

＃秘密1.護髮油可試在皮膚上

好剪才專業設計師Patrick表示市售髮油很多，並不是越油越好！「可以擠一點在手背上，去看看它的吸收快不快」越快越能被頭髮所吸收，不會全部浮在頭髮表面，「若髮油有浮在表面這樣的狀況，其實沒什麼柔順效果」。

▲髮油。（圖／美人圈）

▲髮油要挑選自己能吸收的。（圖／翻攝自pinterest）

大家熟悉的市售髮油品牌之一魅尚萱進一步提到，挑選髮油之前必須了解自己的髮質，易扁塌的人，清爽不黏膩的護髮油為佳，修護力相對減少一些，但可以讓頭髮有更好的吸收！

▲髮油。（圖／美人圈）

▲當然也要先了解自己的髮質類型。（圖／翻攝自Fiwwit.com、IG@twicetzuyu）

髮質偏粗厚、容易斷裂，或者更常做造型的人，則可選擇較高營養濃度的護髮油，提高修護力，減少髮絲斷裂現象。

〈編輯推薦高營養濃度護髮油〉

▲髮油。（圖／美人圈）

（左）魅尚萱_完美修護護髮油 70ml NT＄289
（中）OGX 摩洛哥堅果油新生修護護髮精油 100ml NT＄549
（右）Amino Mason 胺基酸植物護髮油 100ml NT＄650

此外，「髮尾」也可作為挑選髮油的基準，出現大量人字型分岔，建議選擇清爽的髮油，一天塗抹數次，加強補充養分就能快速修復髮質，髮絲開始出現打結，代表有缺水狀況，濃度偏高點的修護型髮油，幫助梳開打結的頭髮！

▲髮油。（圖／美人圈）

有漂髮的人，可能會出現髮尾變細，甚至樹枝形分岔情況，此時就必須使用最高濃度的修護髮油，並搭配使用能補充頭髮蛋白質的髮品，讓受損狀況改善。

＃秘密2.女生要剪鬢角，臉才會小

過去教過如何處理「耳際髮」，也就是鬢角，好剪才藝術總監Win就提到「不光是男生，女生也要剪鬢角」理想長度為從耳朵到下顎線的位置～到下巴都嫌太長，反而會讓髮型看起來沒精神喔！

▲髮油。（圖／美人圈）

▲耳際是女孩們瘦臉的小心機。（圖／翻攝自https://www.youtube.com/watch?v=TFpU9Mn5X5U、潤娥IG）

＃秘密3.頭皮長痘痘

頭皮難免會冒出一兩顆痘痘，這時候除了去看醫生、調整作息之外，專業設計師還建議吹頭髮前噴「頭皮舒緩液」，就像我們會幫臉上痘痘擦痘痘藥的概念，可以讓頭皮痘趕緊消退。

▲髮油。（圖／美人圈）

▲長在頭皮上的痘痘同樣需要呵護。（圖／翻攝自pinterest）

＃秘密4.護髮乳VS髮膜，到底選誰？

想必這是大家長年心中的困擾！專業設計師表示：「護髮乳基本上是看成分，若是含矽靈的，就不建議每天用！不如選擇單價較高的無矽靈護髮乳」想省荷包？不如把護髮乳換成髮膜，同樣能天天使用。

▲髮油。（圖／美人圈）

▲護髮乳和髮膜視各人情況不一定能天天使用。（圖／翻攝自安以軒小紅書、歐陽娜娜臉書粉絲團）

PS.唯獨油性頭皮、細軟髮的朋友，專業設計師建議一週使用一到兩次護髮膜即可

＃秘密5.頭髮要洗兩次，尤其男生、油頭皮

「第一次洗頭皮、第二次洗髮絲，真的很重要！」尤其男生頭髮短，且會利用造型品定型頭髮，這都需要徹底被清潔，避免毛囊堵塞，出現落髮問題！因此第一罐可選去淨力較強的控油款，第二罐則使用舒敏、保濕，避免頭皮過乾反而出油

▲髮油。（圖／美人圈）

▲油性頭皮洗頭洗兩次避免毛囊堵塞。（圖／翻攝自吳怡霈臉書粉絲團、小蠻臉書粉絲團）

〈編輯推薦頭皮洗髮精〉

▲髮油。（圖／美人圈）

（左）AQUAIR阿葵亞 淨水賦活洗髮精 (保濕型) 600mL NT＄210
（中）T H R E E 極致舒活洗髮露 250ml NT＄1,100
（右）巴黎萊雅 絲漾博控油洗髮精 300ml

文／美人圈

【延伸閱讀】

髮尾分岔居然有六種型態！知道自己屬於哪一型才能真正擁有女神髮～

漂完的頭髮變得又乾又澀？漂髮一定要注意的幾個護髮細節！

頻染髮、髪質狂分裂？PONY大神簡易3招，讓妳免於稻草頭

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

頭髮保養, 頭髮, 髮膜, 髮油
fashion.net

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