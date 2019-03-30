fb ig video ETtoday search mobile

刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島

> >

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

告別旅伴豬隊友，自己的旅行自己負責，單身出國雖然有點小危險，但沒有風險怎麼會有異國戀的浪漫？（喂）總之！邂逅新對象擺脫單身、順便暫時告別職場低氣壓、遺忘前任，最佳的方法不是讀什麼正能量書籍（把書丟開）！請馬上刷好機票，來趟馬上走的旅程好嗎！

這6個地方背包客入門款，CP值旅程真心超推緬甸舊都仰光、日本長野的野澤溫泉村、菲律賓的宿霧市與愛妮島、斯里蘭卡、越南峴港等地方，快一起來看看吧。 

緬甸仰光

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

走訪深度文化地方，才能顯現你不同於其他人的氣質，跟著俗妹一起瘋首爾，一點也不瞎趴。來看看這裡！「仰光」曾是昔日的緬甸首都，前殖民時期的歐式建築，與金碧輝煌的佛塔相互輝映。除了搭乘環狀線火車和市民交流、慢慢感受城市的歲月靜好。（是不是有氣質多了）

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

來一下真心話，每當姐妹們說起潑水節想去泰國獵豔，都會被編輯打頭！潑水節會出現在曼谷的帥哥都～是～Gay～（回音音效）。倒是緬甸潑水節是個潛力點，能與心儀對象或是陌生人相互潑水，以此傳遞祝福，更有機會結交來自世界各地的新朋友。

日本野澤溫泉

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

30歲的旅行，不一定要奢華，但記得要從容優雅，日本已經是大家心中的熱愛國家之一，但日本怎麼深度玩，相信對於不少人來說，還真是個難題。

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

位於日本長野縣的「野澤溫泉」，是頗具盛名的滑雪與溫泉度假區，因擁有豐富滑道與天然粉雪，總是吸引許多滑雪愛好者慕名前來。在這裡能和來自世界各地的「雪友」切磋學習，還能前往溫泉村來趟溫泉巡禮。不僅泡湯滋潤美體，滑雪說不定還能滑進日本帥哥的心。（想像無止盡）

菲律賓宿霧

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

前陣子才獲選為「2019年台灣旅客心目中新興旅遊城市」的宿霧，其清澈純淨的海灘受到青睞，大秀身材，熱情奔放～旅客不妨在沙灘上度過悠閒午後，不論是水上活動或是隨意加入沙灘排球比賽，都是拓展交友圈的好方法。但是，防曬功夫要做足！不然回來台灣變成黑珍珠，要花一兩個月白回來真的很辛苦。（去過的同事再三提醒）

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

不論是潛水和海底的可愛動物們親近，還是前往市區走訪參觀各式歷史建築。行程絕對不能少了酒精！快點趁著入夜，到城內酒吧小酌找個順眼的帥哥好好聊天吧，在酒精與音樂的催化下來段浪漫的邂逅。

菲律賓愛妮島

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

愛妮島沒有那麼廣為人知，但這一兩年也因未受污染的絕美海灘逐漸受到台灣旅客的喜愛，是個由壯麗峭壁與純淨海水交織而成的度假天堂，你看那個水那麼清澈，說可以喝都信。

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

絕美海景真的「絲勾以」！但不妨來場華麗的跳島行程，與來自世界各地的旅客一同玩遍著名的大小潟湖、神秘海灘。此時神秘的外國帥哥點了「性愛沙灘」給妳喝！嗯～收到暗示不如放開矜持，好好「創造」不一樣的旅途回憶吧。

斯里蘭卡

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

喝過錫蘭紅茶一定就知道斯里蘭卡啊。被孤獨星球評為背包客必去第一名的斯里蘭卡，不管是深度歷史路線地參觀古城Anuradhapura 及 Polonnaruwa 寺院古蹟，還是走熱情路線衝浪天堂Hikkaduwa 體驗最刺激的水上活動、搭乘海上列車，從南部海邊 Matara 到 Colombo 沿岸去好踩踩沙灘，這南亞小島滿是風情，等妳慢慢地開發。

越南峴港

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

越南不只可以去西貢、胡志明市！素有東方「東方夏威夷」美稱，氣候宜人鄰近大海，物價便宜美食又超級多，峴港市絕對是個潛力點可以過去走訪，去年新開的巨手托橋，已經成為景點之一。

▲▼ 女人30歲一定要來場說走就走的旅程！挑戰當背包客就去這6個地點！（圖／bella儂儂提供）

一篇文章都說不完的去處那麼多，除了巨手托橋，還有山茶半島、吧那山、五行山、韓江龍橋等地貌景觀值得去訪，最重要的是被列為世界遺產的會安古鎮，一定要去走走這座悠閒的小港口古鎮！

看到這裡，是否已經玩心大起，真！的！很！想！要！直接蓋上電腦，刷好機票就飛出去。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

不只有碧海藍天！去CP值超高的度假聖地「宿霧」前，你應該知道的7件事

桃園「50米長滾輪溜滑梯」太好玩！全台瘋超長溜滑梯這7處必去

到花蓮朝聖新打卡點「天使之翼」！還有這5個景點必去

關鍵字：

30歲, 熟女, 自助旅行, 旅行, Bella, 儂儂, 越南, 斯里蘭卡, 菲律賓, 緬甸, 日本, 景點
fashion.net

熱門文章

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗

誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」

53歲才當模特兒！法國奶奶Sylviane的美麗秘密：每天兩片黑巧克力 當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字 12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面