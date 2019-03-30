刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島

告別旅伴豬隊友，自己的旅行自己負責，單身出國雖然有點小危險，但沒有風險怎麼會有異國戀的浪漫？（喂）總之！邂逅新對象擺脫單身、順便暫時告別職場低氣壓、遺忘前任，最佳的方法不是讀什麼正能量書籍（把書丟開）！請馬上刷好機票，來趟馬上走的旅程好嗎！

這6個地方背包客入門款，CP值旅程真心超推緬甸舊都仰光、日本長野的野澤溫泉村、菲律賓的宿霧市與愛妮島、斯里蘭卡、越南峴港等地方，快一起來看看吧。

緬甸仰光

走訪深度文化地方，才能顯現你不同於其他人的氣質，跟著俗妹一起瘋首爾，一點也不瞎趴。來看看這裡！「仰光」曾是昔日的緬甸首都，前殖民時期的歐式建築，與金碧輝煌的佛塔相互輝映。除了搭乘環狀線火車和市民交流、慢慢感受城市的歲月靜好。（是不是有氣質多了）

來一下真心話，每當姐妹們說起潑水節想去泰國獵豔，都會被編輯打頭！潑水節會出現在曼谷的帥哥都～是～Gay～（回音音效）。倒是緬甸潑水節是個潛力點，能與心儀對象或是陌生人相互潑水，以此傳遞祝福，更有機會結交來自世界各地的新朋友。

日本野澤溫泉

30歲的旅行，不一定要奢華，但記得要從容優雅，日本已經是大家心中的熱愛國家之一，但日本怎麼深度玩，相信對於不少人來說，還真是個難題。

位於日本長野縣的「野澤溫泉」，是頗具盛名的滑雪與溫泉度假區，因擁有豐富滑道與天然粉雪，總是吸引許多滑雪愛好者慕名前來。在這裡能和來自世界各地的「雪友」切磋學習，還能前往溫泉村來趟溫泉巡禮。不僅泡湯滋潤美體，滑雪說不定還能滑進日本帥哥的心。（想像無止盡）

菲律賓宿霧

前陣子才獲選為「2019年台灣旅客心目中新興旅遊城市」的宿霧，其清澈純淨的海灘受到青睞，大秀身材，熱情奔放～旅客不妨在沙灘上度過悠閒午後，不論是水上活動或是隨意加入沙灘排球比賽，都是拓展交友圈的好方法。但是，防曬功夫要做足！不然回來台灣變成黑珍珠，要花一兩個月白回來真的很辛苦。（去過的同事再三提醒）

不論是潛水和海底的可愛動物們親近，還是前往市區走訪參觀各式歷史建築。行程絕對不能少了酒精！快點趁著入夜，到城內酒吧小酌找個順眼的帥哥好好聊天吧，在酒精與音樂的催化下來段浪漫的邂逅。

菲律賓愛妮島

愛妮島沒有那麼廣為人知，但這一兩年也因未受污染的絕美海灘逐漸受到台灣旅客的喜愛，是個由壯麗峭壁與純淨海水交織而成的度假天堂，你看那個水那麼清澈，說可以喝都信。

絕美海景真的「絲勾以」！但不妨來場華麗的跳島行程，與來自世界各地的旅客一同玩遍著名的大小潟湖、神秘海灘。此時神秘的外國帥哥點了「性愛沙灘」給妳喝！嗯～收到暗示不如放開矜持，好好「創造」不一樣的旅途回憶吧。

斯里蘭卡

喝過錫蘭紅茶一定就知道斯里蘭卡啊。被孤獨星球評為背包客必去第一名的斯里蘭卡，不管是深度歷史路線地參觀古城Anuradhapura 及 Polonnaruwa 寺院古蹟，還是走熱情路線衝浪天堂Hikkaduwa 體驗最刺激的水上活動、搭乘海上列車，從南部海邊 Matara 到 Colombo 沿岸去好踩踩沙灘，這南亞小島滿是風情，等妳慢慢地開發。

越南峴港

越南不只可以去西貢、胡志明市！素有東方「東方夏威夷」美稱，氣候宜人鄰近大海，物價便宜美食又超級多，峴港市絕對是個潛力點可以過去走訪，去年新開的巨手托橋，已經成為景點之一。

一篇文章都說不完的去處那麼多，除了巨手托橋，還有山茶半島、吧那山、五行山、韓江龍橋等地貌景觀值得去訪，最重要的是被列為世界遺產的會安古鎮，一定要去走走這座悠閒的小港口古鎮！

看到這裡，是否已經玩心大起，真！的！很！想！要！直接蓋上電腦，刷好機票就飛出去。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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