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免費藝文展！　富藝斯展自毀畫作藝術家大作

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記者陳雅韻／台北報導

還記得去年10月蘇富比拍賣行於倫敦拍賣畫作《女孩與氣球》，卻突然啟動自毀模式碎掉畫作的英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）嗎？拍賣行富藝斯（PHILLIPS）特別向歐洲重要藏家商借24幅班克斯作品，與BELLAVITA寶麗廣塲聯合呈現《班克斯：叛逆有理》展，是台灣首場以這位神祕藝術家為主的展覽。

▲▼ 富藝斯PHILLIPS 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲富藝斯舉辦台灣首場神秘街頭藝術家班克斯作品展。（圖／陳雅韻攝，以下同）

從未露臉、不按牌理出牌的班克斯，從1993年開始在英國貨車與街頭牆壁上塗鴉，大型噴漆作品從2001年出現在英國各地，作品中反映出他反戰、嘲諷貪婪與資本主義的思想，2005年之際作品在藝術界竄紅，而去年他讓畫作在眾目睽睽之下毀掉，更引起轟動。

▲▼ 富藝斯 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲2004年《手持氣球的女孩》絲網版畫作品。

富藝斯特別向歐洲收藏家商借24件班克斯的作品，讓台灣藝術愛好者一睹其創作，當中包括有名的《女孩與氣球》版畫，班克斯傳達大人錯誤的決定，最受傷的就是畫中的小女孩；而他曾不屑拍賣行高價賣出一幅畫作，於是創作《一群傻子》譏諷買家與拍賣行，也在展出之列。

▲▼ 富藝斯PHILLIPS 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲譏諷拍賣會與買家的《一群傻子》。

BELLAVITA董事梁佳敏今日特別抽空看展，她耳聞班克斯大名，終於有機會一睹真跡，她認為藝術與時尚關係緊密，因此在商場舉辦藝術展絕對合拍。這場展覽即日起於BELLAVITA B1藝文空間展至24日，免費參觀，趁周末快去充實藝文涵養吧！

▲▼ 富藝斯PHILLIPS 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲富藝斯藝術專家李美玲（左起）、BELLAVITA董事梁佳敏、富藝斯台灣區總經理顏楚紋、亞洲區副主席Jonathan Crocket為展覽揭幕。

關鍵字：

富藝斯, Phillips, 班克斯, Banksy
fashion.net

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