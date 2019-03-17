藤原浩聯名Beats！耳機印上「閃電」、串珠　秒變時尚配件

編輯／Duke

日本潮流大老藤原浩，不止熱愛潮流文化，也相當熱衷於音樂，自從2011年與Beats by Dr. Dre合作推出Studio耳罩式耳機後，幾乎每幾年就會與Beats by Dr. Dre合作，最近，藤原浩透過IG@fujiwarahiroshi曝光新款耳機，並且印上「閃電」Logo。

▲藤原浩曝光的Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩也有Po出Sacai的耳機，可見他有多麼熱愛音樂。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

這款為Beatsx的頸掛式耳機，上面印著「閃電」的Logo，並且將耳塞換成藍色的，而藍色正是藤原浩最愛的顏色，不過，目前不確定這款耳機，是否為雙方合作的新款，或是藤原浩的專屬款，但可以知道正式推出之時，必定引發搶購熱潮。

最近，Beats by Dr. Dre動作連連，先前與Sacai聯名的耳機，才剛推出沒多久，就傳出下一個合作的將是藤原浩，很明顯想搶攻潮流市場，其中，與Sacai的耳機，是一款Beatsx的無線藍芽耳機，並加入了串珠，搖身一變為時尚配件，而這款耳機有3款配色，分別是紅色、白色以及黑色，售價為台幣4,990元，目前已經可以在Apple官網購買。

▲Beats by Dr. Dre與Sacai的聯名耳機。（圖／翻攝自Apple官網）

而這款藤原浩的合作款，目前沒有任何發售消息，如果往後推出了，必定會成為話題之一，這邊要請各位耐心等待了。

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