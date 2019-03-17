fb ig video ETtoday search mobile

藤原浩聯名Beats！耳機印上「閃電」、串珠　秒變時尚配件

> >

編輯／Duke

日本潮流大老藤原浩，不止熱愛潮流文化，也相當熱衷於音樂，自從2011年與Beats by Dr. Dre合作推出Studio耳罩式耳機後，幾乎每幾年就會與Beats by Dr. Dre合作，最近，藤原浩透過IG@fujiwarahiroshi曝光新款耳機，並且印上「閃電」Logo。

▲Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Apple官網）

▲藤原浩曝光的Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Apple官網）

▲藤原浩也有Po出Sacai的耳機，可見他有多麼熱愛音樂。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

這款為Beatsx的頸掛式耳機，上面印著「閃電」的Logo，並且將耳塞換成藍色的，而藍色正是藤原浩最愛的顏色，不過，目前不確定這款耳機，是否為雙方合作的新款，或是藤原浩的專屬款，但可以知道正式推出之時，必定引發搶購熱潮。

最近，Beats by Dr. Dre動作連連，先前與Sacai聯名的耳機，才剛推出沒多久，就傳出下一個合作的將是藤原浩，很明顯想搶攻潮流市場，其中，與Sacai的耳機，是一款Beatsx的無線藍芽耳機，並加入了串珠，搖身一變為時尚配件，而這款耳機有3款配色，分別是紅色、白色以及黑色，售價為台幣4,990元，目前已經可以在Apple官網購買。

▲Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Apple官網）▲Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Apple官網）▲Beats耳機。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Apple官網）

▲Beats by Dr. Dre與Sacai的聯名耳機。（圖／翻攝自Apple官網）

而這款藤原浩的合作款，目前沒有任何發售消息，如果往後推出了，必定會成為話題之一，這邊要請各位耐心等待了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

藤原浩, 閃電, Beats, Apple, 耳機, Sacai
fashion.net

熱門文章

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

大賈斯汀鐵粉必入手！全新LEVI’S聯名藏天王「兒時回憶」

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

「樂嫂」王棠云少女氣場爆表　不准老公用有香味乳液

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

《驚奇隊長》布麗拉森超狂魔鬼身材！10大秘密「少吃澱粉、腹肌必備舉重」

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

奧斯塔羅12星座一周運勢0318-0324　牡羊有職場桃花、雙子花錢欲望增加

Off-White x IKEA發售時間、價格公開！手提袋只要450元、最潮地毯必須搶 甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她 子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著 不用再選擇困難了！春夏最新「小白鞋」就這7雙最時髦 求代購～日本好市多100cm巨大兔娃娃超療癒　少女絕對失心瘋 全台最美藥局、綠意滿佈的日式庭院　台中7大網美景點讓你拍到手軟 乾荒肌救星！Kiehl’s推出神奇爆水霜，一抹釋放最高濃度精萃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面