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鞋子裂開風波後　Nike特別為杜克球星「威廉森」製造一雙強化版

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編輯／Duke

上次杜克大學（Duke University）的球星Zion Williamson開賽不到1分鐘，就因一次切入，造成鞋子底部裂開，使Zion Williamson膝蓋受傷，而這件事也鬧得很大，Nike還因此被Skechers登廣告揶揄，從此以後，Zion Williamson便捨棄裂開的Nike PG2.5，改穿Nike Kyrie 4。

▲zion鞋子。（圖／翻攝自IGdukembb、@bleacherreport、Twitter@itsDJMoore）

▲Zion Williamson鞋子裂開。（圖／翻攝自IG@bleacherreport）

▲zion鞋子。（圖／翻攝自IGdukembb、@bleacherreport、Twitter@itsDJMoore）

▲Skechers登廣告揶揄Nike。（圖／翻攝自Twitter@itsDJMoore）

意外發生以後，Nike發表聲明表示，會努力找出問題所在，並做出改善。最近，杜克大學的K教練（Mike Krzyzewski）表示，Nike已經委託代表前往杜克大學所在地徳罕（Durham）慰問，並表示會飛往中國，重新製造一雙鞋子，且會確保這雙鞋堅固與穩定，再帶回來給Zion Williamson穿著。

▲zion鞋子。（圖／翻攝自IGdukembb、@bleacherreport、Twitter@itsDJMoore）

▲重新製作好的Nike Kyrie 4。（圖／翻攝自IGdukembb）

看得出來發生這起事件，Nike的處理相當得謹慎，畢竟以Zion Williamson的球技，進入NBA以後，肯定會有許多品牌等著要跟Zion Williamson簽球鞋的合約，Nike應該不希望搶人大戰開始之前，就給人不好的印象吧！

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關鍵字：

ZionWilliamson, Duke, 杜克大學, Nike, Skechers, NBA
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