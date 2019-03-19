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Burberry再宣佈改革！2025年前「全面換上環保包裝」獲超高肯定

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@riccardotisci17、@Burberry

去年（2018年）3月， Riccardo Tisci接下了Burberry創意總監一職，開始一系列大刀闊斧的轉型，包括更改Burberry經典LOGO，引起了不少負面批評。近日又宣佈將全面改變外包裝，不過此次改變卻受到外界一片好評，一起來看看。

▲Burberry 。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry 。（圖／翻攝自IG）

Riccardo Tisc上任之後的改革決心從未停過，以創辦人Thomas Burberry名字縮寫的「B」與「T」打造全新Monogram圖騰，雖然正負評價兩極，不過能肯定的是Riccardo Tisci讓品牌年輕化的決心，從社群行銷上下手，的確成功讓營業利潤大漲36%，至1.73 億英鎊。

▲Burberry 。（圖／翻攝自IG）

當然改革還沒結束，近日Riccardo Tisci再度宣佈，即將改變Burberry傳統包裝，根據外電報導，Burberry簽下新塑料經濟全球承諾書，計畫大幅降低塑膠包裝與衣架的使用，也會在今年推出回收衣架的環保活動，為了減少一切不利於永續發展的資源。

▲Burberry 。（圖／翻攝自IG）

預計在2025年之前達到全面使用環保包裝的願景，作為時尚產業的領頭羊，顯然這個舉措受到一片正面肯定，也代表Riccardo Tisci對品牌的改革又成功打下一仗。

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關鍵字：

Riccardo Tisci, Burberry, 包裝, 環保, 品牌
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