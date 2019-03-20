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覺得生無可戀嗎？8款厭世貼圖說出你的心聲　快送給我一組

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編輯／JJ　圖／翻攝自line store

每天上班、上課回家，拖著疲憊的身軀，就只想躺在那邊什麼事也不要做，想到每天發生的種種不幸運，身體累心也好累，覺得好厭世，人生好難、生無可戀，卻有苦說不出。不過別擔心，這些貼圖都把你的心境畫出來了！快點下載傳給朋友們看你的心情寫照～

＃活著好累，一起厭世吧！

作者筆下的生物與一般的生物長得不太一樣，畫風與字體倒是很可愛，面對生活已經學會看淡一切了，不想積極的過生活，還帶有點自怨自艾的心態，想必大家都很感同身受吧？

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃放棄人生

很難想像這麼精緻可愛的插畫人物，竟然是在講放棄人生的故事，可見每個人都會有感到壓力大的時候。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃人生從來就不勵志

這位粉紅衣少女的表情每張都超傳神，尤其是這張翻白眼的貼圖，肯定會非常實用。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃人生好難－各種睡

這個系列就很適合可愛的女孩們使用了，特別針對那些怎麼睡也睡不飽的人，一天到晚都好累好想睡的心情，絕對是非常貼切。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃緣份到了　自然會用到

這款最特別的是還有配音！真的很可愛，有種已經看淡一切的感覺，凡事都不是很在乎，反正船到橋頭自然直，就隨緣吧。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃《人生如蟲》系列一：懶惰陽春的蟲

接下來我們就來看看黑白線條類的貼圖，像是這隻由簡單線條組成戴墨鏡的蟲蟲，更能展現懶惰的感覺，文字的部分也很讓人會心一笑。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃厭世兔

顧名思義這隻兔子真的非常厭世，表情也時刻都感覺很不屑，很適合用來敷衍朋友的貼圖。

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

＃脫窗2之人生好難

另外，這隻脫窗雞的畫風就更顯得隨性了，卻又莫名的很可愛～

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

▲看淡貼圖。（圖／翻攝自line store）

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關鍵字：

貼圖, line, 人生好難, 厭世
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