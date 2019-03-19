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小碧潭IKEA 5月開幕！景觀餐廳、輕食Cafe通通有

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▲IKEA,宜家家居,新莊,家俱賣場,消費,民生消費,購物,採買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲IKEA新店店即將登場，本圖為新莊店。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／台北報導

位於小碧潭美河市的共構商場，自從IKEA標下預計開幕「新店店」，便成為周邊居民討論的話題之一，雖IKEA官方僅表示將在2019年中開幕，但據悉開幕日期應在今年5月，除了有能一覽河岸風光的景觀餐廳，還有販售甜點輕食的IKEA Cafe，讓民眾能輕鬆喝個下午茶。

▲IKEA新店店。（圖／翻攝IKEA新店店官方粉絲團）

▲IKEA新店店。（圖／翻攝IKEA新店店官方粉絲團）

▲IKEA新店店。（圖／翻攝IKEA新店店官方粉絲團）

▲IKEA新店店開幕在即，員工天天都在做準備。（圖／翻攝IKEA新店店官方粉絲團）

IKEA進駐台灣超過20年，目前在台僅5間實體門店，展店速度不算快，但總能活絡該地區商業、帶來人潮，最新分店「新店店」將在2019年5月開幕，規模雖然不及1.1萬坪的台中店，但也能算是除了新莊店之外，鄰近台北都會區的大店鋪，此外也是距離捷運最近的分店。

雖然各分店商品相同，新店店則將以餐飲為特色，除了有台中店特有的IKEA Cafe，其他包括超市、Bistro也一應俱全，此外，更有大型可看見河景的景觀餐廳，讓民眾能在悠閒氣氛中享用美食，該分店應該也是餐飲最齊全的門店之一。

而IKEA位於美河市捷運共構的3、4樓，京站購物中心也將進駐該棟5樓，其賣場約4500坪，也預計約跟IKEA同期開幕，據悉將引進更多餐飲商家，讓小碧潭站成為新店人最新休閒熱點。

▲▼IKEA新店店即將進駐新店小碧潭捷運站，預計5月開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲除IKEA之外，京站也將進駐5樓，引進新餐飲。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：

IKEA, 新店店, 小碧潭, 新店, 景觀餐廳
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