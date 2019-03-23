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LIFE・經典／看得懂的藝術大展　花30元遊奇美博物館

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▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 匯集多位藝術家作品。（圖／奇美博物館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

藝術一詞涵蓋很多面向，可以很抽象奔放，也能平易近人，台南奇美博物館正舉辦的《奇麗之美》特展，以精微寫實為特色，讓民眾能夠從筆者的創作中，理解藝術始於平凡，一條溪流、一件碗盤、一個人影，都能探求微色，就在方寸之間。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲陳典懋作品《兩坪空間裡的歷史》。

由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第31屆，多年來以獎助金實質幫助美術、音樂類學生，讓優秀學子免於經濟壓力，在藝術之路上盡情揮灑。該獎累積至今，發出約1億1千多萬元獎助金，也累積了30年的優秀作品，今年特別集結成特展，讓民眾體會台灣藝術家的奇麗之美。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲連建興作品《奮起之鹿》。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美獎第13及第15屆，盧昉《暴風雨前的台北橋》。

其藝術獎以「看得懂的藝術」為理念，歸納出「精微寫實」的風格，奠基於西方「照相寫實」或「超寫實」技法，所得出的創作思維，創作者以不見筆觸、不著痕跡的精密細緻手法，讓人一看就能掌握作品物件的細節與觸感，也是最容易取得觀眾直觀認同與接納的藝術類型。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲以顏色規劃出不同展區。

《奇麗之美》集結奇美藝術獎得主作品、4大公立美術館及私人單位借件等，總計102件作品，共有55位老中青藝術家參展，涵蓋雕塑與繪畫，雕塑作品以人物為主；繪畫則分成4個主題，其中包括台灣知名畫家李梅樹，描繪中產階層女性家居生活的情態，展場也列出當時參考的實際照片，方便民眾直接對照，感受細膩的繪畫筆觸。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲李梅樹作品《假日閒情》。

館方表示，《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》展期自3／17至6／11，全票150元。為慶祝奇美藝術獎30年，特別祭出「30元看特展」活動，凡購買常設展門票即享有「30元加購特展票」的優惠；7至22歲學生、65歲以上長者、台南市民皆全面享有30元優惠票資格。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美獎29屆，邱奕辰《陽光公園》。

▲《奇麗之美－臺灣精微寫實藝術大展》 。（圖／奇美博物館提供）

▲奇美獎第24及第26屆，林浩白《靜謐‧蔓延》。

關鍵字：

奇美博物館, 台南, 奇美, 奇麗之美
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