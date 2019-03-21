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微型空中花園就在燈罩上　讓家中的光「有生機」

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▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）

▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈 Brot。（圖／翻攝thisisbrot.com，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大家都知道植物生長需要光合作用，而人類早已有控制人造光的能力，日常燈光除了可以照明之外，還有什麼讓家中充滿生機更令人興奮？所以這樣的燈具就出現了，結合燈光和盆栽，像是一座屬於自己的迷你空中花園。

這款創意的燈具 Brot 由 Benditas Studio 所推出，該工作室致力於推出家具結合食品的創意商品，也鼓勵人們能更加了解自己要吃下肚的東西，它首度在今年斯德哥爾摩家具展暨燈具展亮相。

▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）

▲直接採收，自然無毒。

Brot 這單字在加泰羅尼亞語中是「發芽」的意思，主要是以陶土製成，主要分成 2 個部分，包括上方的燈罩與下方的種子盤，種子托盤內坎了不鏽鋼容器，讓使用者不用擔心水會沿著陶土而滴下，只要將想種植的植物種子，用水先浸泡喚醒，然後透過燈光讓他們成長，當然，澆水還是必要的。

▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）

▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）

▲就像是個空中的微型花園，也能使用不同種子來做搭配。

使用者可以選擇適當的種子種植，或是選擇香草類的植物，把「迷你空中花園」變成一個無毒花圃，用在家中的料理裡，然而，它本身也是一盞燈，透過中央的開孔提供溫暖柔和的燈光外，中央花圃的部分更能隨著使用者選擇的植物，呈現出不同的特色光影。

▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）▲結合盆栽與燈飾的實驗性吊燈brot。（圖／翻攝thisisbrot.com）

▲燈光樸實而溫暖，充滿生機。

目前 Brot 僅是概念性產品，尚未有量產的決定，目前設計單位正在尋求量產的可能性，不過這樣的概念已引起許多趣味性的討論了。

關鍵字：

居家, 燈光, 家具, 燈具, 花園, 花圃, 空中花園, 植物
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