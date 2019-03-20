理科太太珠寶處女秀　昭告天下「不要跟我搶老公」

記者陳雅韻／報導

MIKIMOTO今發表以飄舞在巴黎芳登廣場玫瑰花瓣為設計靈感的Les Pétales Place Vendôme系列珠寶，邀理科太太（陳映彤）獻出珠寶處女秀，她一身俐落紅色套裝搭配珍珠擺pose略顯生疏，笑稱：「怕把大家激怒！」她透露平日最寶貝的珠寶是婚戒，至於老公是否天天戴著婚戒她不在乎，「因為大家都知道我們結婚了，先不要來跟我搶」！

▲理科太太穿Penny Black紅色俐落褲裝、Roger Vivier高跟鞋，搭配Les Pétales Place Vendôme珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

談及育兒路是否放棄時尚裝扮，她招認從未與時尚沾邊，是近半年來當網紅才開始接觸時尚，希望嘗試不同風格，而她的保養秘方就是「不要笑」，對著鏡頭得意表示自己零皺紋。

▲理科太太獻出珠寶處女秀有些緊張，怕激怒攝影師。

人紅了是否開始有偶像包袱？她自嘲：「沒有，我最近這麼常被罵！」她也驚訝大眾眼睛銳利，她平日素顏、戴眼鏡或包得再緊，仍還是會被網友認出要求合照與簽名。

▲MIKIMOTO以科學實驗室風格展示全新Les Pétales Place Vendôme作品。

MIKIMOTO為呼應理科太太的生醫工程師背景，特別以科學實驗室風格展示全新Les Pétales Place Vendôme珠寶，推出5款18K白金鑲鑽與4款純銀新品。當中純銀作品以雙瓣玫瑰簇擁日本Akoya珍珠造型亮相，以親民價格吸引消費者。

▲Les Pétales Place Vendôme珍珠鑽石玫瑰花瓣長鍊（左）448,000元，珍珠鑽石純銀玫瑰花瓣胸針26,000元。

18K白金鑲鑽的作品以單瓣玫瑰為主，理科太太最愛此系列的手鍊，因為其珍珠可以自在調整位置，讓她的理科魂又上身，忍不住想研究設計奧妙，她透露理科先生最愛買玩具，她不會干涉，「因為他才不會管我買什麼」。

▲理科太太最喜歡的珍珠鑽石玫瑰花瓣手鍊231,000元（上），珍珠鑽石玫瑰花瓣戒指135,000元。