《觸及真心》劉寅娜髮色超美！2019最夯「蜜糖橘」染完變仙女

2019除了的Pantone色「珊瑚橘」髮色之外，還有則轉變成帶點甜棕色的蜜糖橘，而韓劇《觸及真心》劉寅娜就染了一頭超顯白的蜜糖橘髮色，另外泫雅、李聖經等女星也曾染過，讓膚色瞬間提亮兩個色階！究竟哪些膚色適合？髮色又該怎麼照顧？一起來看看⋯

一定要有冷色調

亞洲人在染橘色的頭髮時，一定要帶有冷色調的顏色在裡面，例如冷橘、灰橘、淺粉橘。在持色的部分，要使用染後洗髮精及補色洗髮精定期為髮色補充顏色，不然以亞洲人的髮色來說很容易顯得乾而枯燥。

什麼膚色適合染

如果想要染這類髮色的人，膚色一定要偏白，如果本身膚色偏黑的人就沒那麼適合，反而會讓皮膚看起來蠟黃暗啞無光。

膚色偏白的人，除了染冷色調的橘以外，也能嘗試染橘紅色調，讓氣色更好更活潑；膚色偏黃、黑的人要注意的部分也一樣，只是偏黑的人更要注意髮色的維持，只要稍稍一點褪色就會覺得乾、髮質差。

蜜糖橘是春天超適合染的一個髮色，不像PANTONE色珊瑚橘那麼挑膚色，帶點粉棕的橘，能讓肌膚顯白，也更顯得溫柔甜美，妳看劉寅娜在《觸及真心》裡的髮色，就做了最好的示範，是不是超美呀～像是蜜糖橘這個髮色，能夠讓妳的頭髮變得更有層次，像是劉寅娜不管是簡單的綁個馬尾，都感覺好甜美俏麗。

高明度珊瑚橘

走在時尚巔峰的泫雅，風格向來很大膽，早在前些陣子就曾染過這款橘紅色調的髮色。高明度的珊瑚髮色，搭配粉橘色的妝容，讓整個人散發溫暖的感覺。

超高明度需漂髮

Pony大神真是什麼髮色都可以駕馭啊～因為亞洲人的天生髮色很難將珊瑚橘完整呈現，所以必須把頭髮漂的很淺，再帶上這種粉中帶橘的明亮色，是不是整個人看起來超級亮！這邊也要注意，漂髮後髮質會比較脆弱，所以更要細心呵護！

中明度有朝氣

李聖經本來膚色就比較白皙，所以飽和溫暖的橘髮在她身上是可行的，顯眼的橘光，整個人看起來非常有朝氣，氣色非常好！

中明度偏橘棕色

短髮代表高俊熙也曾經染過偏橘棕色調，搭配大地裸棕眼妝，呈現出更加惹人憐愛的可愛風格，且整個人也更為明亮！

低調飽和好氣質

不想漂髮的朋友可以參考朴信惠的髮色，比上面幾個髮色來的低調保守，又比一般的棕茶色更有特色～仔細觀察能發現小巧思在裡頭，撥髮的瞬間閃耀著珊瑚橘色光。

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感的【牛奶大胸和細腰】！每天要做這3個運動、晚上水果只吃白色火龍果..



【明星帶貨】《觸及真心》劉寅娜身上的「高級感女人味」才是迷倒男人的春藥啊！8招學會她的穿搭小技巧