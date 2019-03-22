fb ig video ETtoday search mobile

5樣男生夏季必備單品！短袖襯衫穿出復古風、配長襪帥度滿分

> >

編輯／Duke

每當到了夏季，各位男性總是穿著T-Shirt以及短褲出門，因為這樣最簡單，也不容易出錯，不過，到了大街上，會發現有很多想法一樣的人們，而這樣就失去了穿搭的樂趣，但是，下面就要來帶各位介紹，夏季好看好搭的單品，讓各位不再只有T-Shirt配短褲的搭配哦！

1.背心

不只有女生可以穿背心，男生也可以的，而且背心是夏天的最佳夥伴，不但舒適清涼，整體又很乾淨俐落，非常好搭配。

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、__youngbae__、asos官網、Wtaps官網）

▲背心可以這樣搭。（圖／翻攝自IG@__youngbae__）

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲簡單配個項鍊也是不錯的。（圖／翻攝自asos官網）

2.短袖襯衫

近年來越來越多人著用，許多品牌也有推出，入手難度應該不高，既然是夏天，可以挑選花樣豐富一點的短袖襯衫，這樣會更有夏天的氣息哦！

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲短袖襯衫搭配輕鬆簡單，熟悉以後可以選用較花的樣式。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

3.短褲

近年來的短褲有很多變化，推出了像是海灘褲、工裝短褲、棉短褲、燈芯絨短褲等選擇非常多，而長度的部份，推薦選用膝上2至3公分，整體比例會更好看哦！

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲短褲選用膝上2至3公分，或是工作褲都不錯哦！（圖／翻攝自Wtaps官網）

4.帽子

帽子有很多種，最推薦各位男生的就是棒球帽以及五分割帽，這兩款都非常好搭配，帽型也是相當好看，正戴反戴都可以。

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲周湯豪超級愛棒球帽。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho）

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲全世界最會穿搭的男人之一的Eugene Tong是個五分割帽的愛好者。（圖／翻攝自IG@ettong1979）

5.長襪

長襪也是能讓整體穿搭更完整的單品，怕太花的話，可以選用不易出錯的白襪或黑襪，之後對長襪有一定的熟悉度後，可以試試看較花的款式哦！

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲簡單的白襪搭短褲，非常好看。（圖／翻攝自Wtaps官網）

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲穿長褲一樣可以搭配。（圖／翻攝自IG@juicestore）

▲夏季單品推薦。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、juicestore、nickthereal4sho、ettong1979、xxxibgdrgn、asos官網、Wtaps官網）

▲熟悉以後，可以挑戰較花的樣式。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

這5樣單品，各位男生朋友，可以嘗試看看，這樣才能知道自己適合什麼，搭配一段時間後，就會熟能生巧，越來越會搭配！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

單品, 短褲, 背心, 短袖襯衫, 長襪, 棒球帽, 五分割帽
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

ET Fashion

推薦閱讀

12星座斷捨離會更好的事情　牡羊換掉爛主管、雙魚斬斷損友

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久

超甜蜜訂婚鑽戒～「小熊維尼」趴鑽石上讓妳點頭SAY YES

B型人10點神解析　被說「怪人」會開心到飛天 O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人 冷戰功力最強的星座Top 5 ！對上天秤、金牛你會輸很慘 手刀下載去！LINE 限時免費主題「小飛象DUMBO」　粉紅色調少女心大噴發 女友說的話到底幾個意思？男友快看，這8句話先幫你翻譯好了 戒指戴對位置招好桃花　這幾指不能戴！　　 神人用「香蕉皮」做出巴黎世家老爹鞋　穿了會跌倒嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面