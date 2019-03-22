5樣男生夏季必備單品！短袖襯衫穿出復古風、配長襪帥度滿分

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每當到了夏季，各位男性總是穿著T-Shirt以及短褲出門，因為這樣最簡單，也不容易出錯，不過，到了大街上，會發現有很多想法一樣的人們，而這樣就失去了穿搭的樂趣，但是，下面就要來帶各位介紹，夏季好看好搭的單品，讓各位不再只有T-Shirt配短褲的搭配哦！

1.背心

不只有女生可以穿背心，男生也可以的，而且背心是夏天的最佳夥伴，不但舒適清涼，整體又很乾淨俐落，非常好搭配。

▲背心可以這樣搭。（圖／翻攝自IG@__youngbae__）

▲簡單配個項鍊也是不錯的。（圖／翻攝自asos官網）

2.短袖襯衫

近年來越來越多人著用，許多品牌也有推出，入手難度應該不高，既然是夏天，可以挑選花樣豐富一點的短袖襯衫，這樣會更有夏天的氣息哦！

▲短袖襯衫搭配輕鬆簡單，熟悉以後可以選用較花的樣式。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

3.短褲

近年來的短褲有很多變化，推出了像是海灘褲、工裝短褲、棉短褲、燈芯絨短褲等選擇非常多，而長度的部份，推薦選用膝上2至3公分，整體比例會更好看哦！

▲短褲選用膝上2至3公分，或是工作褲都不錯哦！（圖／翻攝自Wtaps官網）

4.帽子

帽子有很多種，最推薦各位男生的就是棒球帽以及五分割帽，這兩款都非常好搭配，帽型也是相當好看，正戴反戴都可以。

▲周湯豪超級愛棒球帽。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho）

▲全世界最會穿搭的男人之一的Eugene Tong是個五分割帽的愛好者。（圖／翻攝自IG@ettong1979）

5.長襪

長襪也是能讓整體穿搭更完整的單品，怕太花的話，可以選用不易出錯的白襪或黑襪，之後對長襪有一定的熟悉度後，可以試試看較花的款式哦！

▲簡單的白襪搭短褲，非常好看。（圖／翻攝自Wtaps官網）

▲穿長褲一樣可以搭配。（圖／翻攝自IG@juicestore）

▲熟悉以後，可以挑戰較花的樣式。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

這5樣單品，各位男生朋友，可以嘗試看看，這樣才能知道自己適合什麼，搭配一段時間後，就會熟能生巧，越來越會搭配！

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