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新・鮮貨／膠囊蓮蓬頭讓你「用香水洗澡」　每2個月還能換香氛

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▲台灣設計的膠囊蓮蓬頭。（圖／3+2 Design Studio提供）

▲台灣設計的膠囊蓮蓬頭。（圖／3+2 Design Studio提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

想必在沐浴時，是大多數民眾一天最療癒的時刻，台灣 3+2 Design Studio 工作室設計出一款「膠囊蓮蓬頭」，可在蓮蓬頭內放入特製凝膠球，其凝膠球有香氛功能，透過水流帶出多種氣味，如同用香水淋浴一樣，療癒感更升級。

「膠囊蓮蓬頭」外型簡單清爽，透過上下兩個透明蓋設計，水流狀況可一覽無遺，使用者還可在蓮蓬頭內放置香氛凝膠球，目前提供5種香氣，包括粉紅色麝香蒼蘭、紫色的歐洲越橘、黃色的杜松梅果、藍色的穀胱甘肽，以及綠色的玻尿酸，1個香氛球約莫能使用2個月，並可透過透明上蓋確認是否使用完畢。

▲台灣設計的膠囊蓮蓬頭。（圖／3+2 Design Studio提供）

▲內部放入的香氛球，能在沐浴時帶出不同香氣。

此外，針對蓮蓬頭本身，也有二道式強化水流力學的設計，先在把手細頸處讓水壓強化，接著在第二層出水圓桶槽處，讓水旋轉達到漩渦增壓技術，號稱可加強整體水壓結構，讓使用者能享受強力的水流。

此產品也獲得IDA國際設計大獎 (International Design Awards) 產品設計銅獎，蓮蓬頭售價為850元，香氛球以3入為一組販售，售價360元，預計今年5月上市。

▲台灣設計的膠囊蓮蓬頭。（圖／3+2 Design Studio提供）

▲外型設計簡單清爽，內部還有水流增壓巧思。

關鍵字：

居家, 沐浴, 蓮蓬頭, 香氛, 膠囊蓮蓬頭, 3+2 Design Studio
fashion.net

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