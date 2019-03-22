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Dappei／你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！耐髒又白搭　3個品牌超好入手

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▲你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

奶茶色當道，每個人的衣櫃打開或多或少會有一件奶茶色單品，而包包等其他配件也逃不過風潮，加進搭配裡也能增添點溫柔、成熟的氣質，而在鞋類單品非黑即白的兩色中，奶茶色竟也從中殺出一條血路，不僅百搭，也比白色更耐髒，現在就要來推薦幾款大熱的奶茶色鞋款。

1. VANS

走在路上 10 個人中，可能就有 5 人穿都踩著那雙 Vans Old Skool 經典黑色滑板鞋，而當這雙率性潮流的經典鞋款換上奶茶色後，甚至比黑色更不受限。溫柔的奶茶色與麂皮材質，加上中性的版型，不論男女都能駕馭，據說在日本熱賣到必須限購的程度。

2. Converse

經典帆布鞋 Converse 幾乎已算是每個人一生中都曾入手過的鞋款，而 Converse 所出的奶茶色系選擇又更多了。從奶油色到奶茶色、低筒及高筒，既能隨興的配上牛仔褲、T恤，還能搭上最近流行的豹紋單品、毛絨絨熊熊單品。

3. EXCELSIOR 餅乾鞋

▲你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏。（圖／女子學提供）

韓國情侶鞋首選的餅乾鞋，厚實的餅乾鞋底，帶點可愛又俏皮的感覺，也是近期很受台灣年輕人喜愛的品牌，而除了基本的奶茶色，EXCELSIOR 也有出顏色較深的泰奶色，以及利用麂皮與帆布的拼接，讓奶茶鞋又更多的變化，而且不論褲裝裙裝都很百搭！

▲你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏。（圖／女子學提供）

▲你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏。（圖／女子學提供）

▲你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏。（圖／女子學提供）

Dappei 結語：

奶茶色簡直無孔不入啊（驚），奶茶色的鞋子甚至已經到了和小白鞋並駕齊驅的程度，同樣百搭卻又更耐髒，而且與今年流行單品豹紋、泰迪熊裝也很契合，各位潮人們是不是該考慮入手一雙奶茶鞋了呢？

文字編輯：Julie L.

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 穿搭, 搭配, 配件, , 奶油鞋, 奶茶色, 百搭, 耐髒, VANS, Converse, EXCELSIOR, 餅乾鞋
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