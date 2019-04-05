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準新娘必看！2019年5大婚紗趨勢：褲裝帥氣、薄紗披肩

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對婚紗懷抱夢想的女孩們，總是期待自己有一天能成為世界上最美的新娘，走上紅毯的那一端。過去平口、桃心領、澎澎裙是許多少女的首選，2018年是性感誘人的裸紗當道，2019年的 Bridal Fashion Week 則要告訴大家，這些都已經過、時、了！準新娘們，快點拿出你的小本本，看看2019年的婚紗趨勢

1.金屬光澤

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

從剛結束的奧斯卡（Academy Award）紅毯，能觀察出今年的女星大多選擇有「金屬光澤」的禮服，而婚紗同樣在面料的選擇上，要有閃閃發光的元素，才像是個巨星新娘啊！（有自帶閃光燈的效果）有不少婚紗設計師在這一季的發表會上，都用像鑽石反光的元素，搭配流蘇、亮片，讓你奢華又浮誇。

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

不過強烈建議想選擇金屬光澤禮服的新娘，盡量忍到宴客時穿，才能將金屬材質反光、折射的效果完美呈現。當然，穿不起這些超級大牌沒關係，台灣設計品牌NICOLE+FELICIA早就掌握了這個設計重點，將金屬風格在每件嫁衣裡發揮的淋漓盡致。

2.蝴蝶結

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

如果是三四年前，絕對打死都不可能會穿上蝴蝶結白紗！但不好意思，2019年蝴蝶結變高級了，無論是胸前大大的緞面典雅風格、肩上點綴的可愛感、胸下的小細節、背後的超大設計，就像把自己打包成禮物送給未來的丈夫一樣，是不是挺浪漫的呢？

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

這幾款蝴蝶結禮服，非常適合當作拍照必備款，才能夠將禮服的精緻度透過攝影師完整呈現出來，不然短短的宴客時間，根本沒人會好好瞧你身上的蝴蝶結，而且緞面材質的蝴蝶結禮服，頗有奧黛麗赫本的復古感，在拍照時選擇古典的歐式場景，或單純素背景拍攝就會很有氣勢。

3.帥氣褲裝

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

想當個個性新娘就趁現在了。不少要結婚的新人，想在婚紗上搞點叛逆，都會嘗試選擇「黑色」，但總是過不了和爸媽溝通那關，最後落得吵架收場就得不償失了。完全能理解想在婚紗融入自己個性的原因，2019就這麼剛好，各大品牌都推出了帥氣的褲裝、連身褲禮服。

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

跟一般的連身褲一樣，這種禮服真的很看身材穿，長太矮的、下半身太肉的，都只好含淚跟這種款式說再見，畢竟不希望穿了之後像布袋或是包肉粽吧！但褲裝禮服非常適合想嘗試大氣攝影風格的新娘。

4.斗篷披肩

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

光聽到斗篷披肩幾個字，你腦中就浮現哈利波特的影子嗎？不是啦！用在婚紗上的斗篷披肩設計，絕對沒有那麼暗黑，裡面不用穿著太過多細節的面料，或太浮誇的裝飾，只要簡簡單單，再搭配斗篷披肩就很好看。

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

斗篷其實穿的好，一點也不老氣，還能替你的禮服增添動感和氣勢。當你在走入典禮會場時，輕輕隨風飄的斗篷更顯浪漫。若你想要有同樣的效果，但不喜歡把身體遮蓋太多，建議可以選擇拖曳的肩紗，在進場時同樣很有女王的風範。

5.花朵圖騰

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

一層層的花朵圖騰精緻的堆疊，加上羽毛和水晶裝飾，絕對能替你的婚禮增添甜美氣質。這種款式稱作為「仙女的衣服」，穿上去宛如自己就是來自仙界的美麗女子，也會讓你更有自信。

▲▼2019年婚紗趨勢：金屬光澤、蝴蝶結、帥氣褲裝！準新娘快快筆記（圖／bella儂儂提供）

這種花朵圖騰禮服若拿去外拍，效果肯定好的沒話說，尤其立體花朵紋路搭配背後的綠茵，就算是平常大剌剌的女孩，也能成為氣質代表！妝髮部分若想加分，可選擇簡單一點的飾品做搭配，讓你的美麗嫁衣成為聚光焦點。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

婚姻, 婚紗趨勢, 金屬感, 蝴蝶結, 褲裝婚紗, 新娘, 結婚, Bella, 儂儂
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