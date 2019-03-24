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青春的回憶啊！櫻木花道、流川楓重現Air Jordan 1　鞋跟2個字喚醒你的籃球魂

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▲灌籃高手。（圖／翻攝自youtube）

▲ 《灌籃高手》是年輕朋友心中最經典的卡通之一。（圖／翻攝自youtube）

編輯／Ping　圖／翻攝自 IG@199xcustomize

由井上雄彥創作的《灌籃高手》是許多人心中最經典的卡通之一，每當聽到主題曲時總會陷入回憶中，想起小時候守在電視機前的熱血與感動，彷彿自己就是成員之一。即使漫畫連載早已結束，但粉絲們依舊為之瘋狂，每回推出周邊便會引起搶購潮。

而近期粉絲們似乎又開始蠢蠢欲動，香港球鞋訂製專家（ IG@199xcustomize）在IG上曝光一雙「Air Jordan 1ｘ流川ｘ櫻木」的客製鞋，在全白Air Jordan 1 上設計出具有動態感的櫻木花道與流川楓，彷彿他們兩個正在鞋上較勁似，非常生動，另外在鞋跟上還各有「湘」、「北」的字樣設計，讓粉絲們心中的籃球魂瞬間被點燃。

▲灌籃高手。（圖／翻攝自 IG@199xcustomize）

▲灌籃高手。（圖／翻攝自 IG@199xcustomize）

▲設計簡約，卻能激起粉絲們心中的籃球魂。（圖／翻攝自 IG@199xcustomize）

除了這次的「Air Jordan 1ｘ流川ｘ櫻木」，去年球鞋訂製專家也有推出一款「Air Jordan 1ｘ櫻木花道」的客製鞋，同樣以Air Jordan 1為設計主體，將櫻木花道灌籃英姿重現於鞋款上，同樣讓不少粉絲們爭相搶購。

如果上次沒有搶到「Air Jordan 1 x 櫻木花道」鞋款，那麼這次就不能再錯過流川楓與櫻木花道版本的客製鞋款。

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關鍵字：

灌籃高手, 櫻木花道, 流川楓, 籃球魂, Air Jordan1, 球鞋, 鞋款, 收藏
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