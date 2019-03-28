全世界車工最完美的鑽石：AERIAL高級訂製珠寶展

圖、文／HEARTS ON FIRE提供

時值宜人春季，HEARTS ON FIRE以AERIAL高級訂製珠寶展讚頌迷人春色， 融合浪漫自然元素和璀璨光芒力量的AERIAL系列作品，以雪花、雨滴、微風及太陽等大自然元素幻化為高級珠寶創作 ，AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體，變幻莫測的自然萬物，HEARTS ON FIRE希望以美鑽演繹天空之美，探索萬物奧秘，將天空中的美妙事物融入於高級珠寶中；無論是翩翩飛舞的蝴蝶或是如同天使淚光的雨滴，皆因「全世界車工最完美的鑽石」之完美火光而更顯耀眼。

AERIAL系列

該如何以極致火光展現自然的轉瞬之美？HEARTS ON FIRE精心挑選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽，以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式，展現貌似梨型(pear-cut)、馬眼型(marquise cut)的變化，美鑽之間毫無空隙、側邊的每一個貴金屬拋光面亦經過細膩打磨，工藝大師並使用精密的焊接技巧，隱藏不必要的金屬線條，營造出鑽石懸空於鑲座上的視覺效果，令全系列作品明亮清新，如陽光映射清晨的朝露，不論從何種角度都能感受作品耀眼不凡的魅力。

▲AERIAL REGAL耳環－白K金、鑽石總重約3ct NT$585,000



▲AERIAL REGAL手環－白K金、鑽石總重約17.85ct NT$3,500,000





▲AERIAL REGAL手環－白K金、鑽石總重約9.65ct NT$1,620,000

皇室城堡花園中的綺麗裝飾、珍稀花卉、宮廷圖騰亦融入AERIAL系列珠寶設計中，優雅的線條帶來女性獨有婉約風情，宮廷花形圖騰堆疊的層次感更形塑出皇家的高貴氣質。

▲AERIAL項鍊－玫瑰金、鑽石總重約39.5ct NT$6,600,000

象徵永恆、繁盛、溫暖和希望的太陽，也如同HEARTS ON FIRE美鑽綻放璀璨火光。將沐浴陽光下的感受以美鑽及設計具體詮釋：在展現和煦耀眼太陽光芒的同時，以錯落不同大小的鑽石演繹太陽火焰般的跳躍動感，而大量鏤空的設計更創造大面積的視覺效果。

HEARTS ON FIRE即將隆重展出超過70件高級訂製珠寶作品，總價值約新台幣4.5億元，展期如下：

AERIAL高級訂製珠寶展

台北文華東方酒店5F M.O. Bar 3/28-3/30



AERIAL高級訂製珠寶巡迴展（HEARTS ON FIRE專門店）

3/23-4/1台中新光三越 2F

3/31-4/2新光三越信義新天地A8 1F

4/4-4/6新竹大遠百1F

4/9-4/11板橋大遠百1F

4/12-4/14台北SOGO復興館3F

4/26-4/28台南新光三越新天地GF

4/26-4/28高雄漢神本館 B1F

HEARTS ON FIRE─全世界車工最完美的鑽石

於1996年獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」(The World’s Most Perfectly Cut Diamond®)，HEARTS ON FIRE自全球每年出產的原石當中挑選天然、擁有完美八面晶體的高淨度原石，並由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨，才能造就「全世界車工最完美的鑽石」，全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1%之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。