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凱特王妃2年前舊衣拿出來再穿　簡單一招讓洋裝瞬間變優雅，完勝貝嫂

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凱特王妃真的是舊衣新穿的時尚代表！出席英國國家肖像美術館派對時她身穿Alexander McQueen黑色印花洋裝，雖然這套長洋裝2017年2月現身英國奧斯卡頒獎典禮時就穿過，但修改袖子等細節後，2年前的舊衣仍穿出時尚感，當天也在場的維多莉亞貝克漢、凱特摩絲和Alexa Chung都敗下陣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這件印花長洋裝原本是坎肩設計，但凱特在袖子上動手腳改成包袖，搭配 Kiki McDonough 的耳環和Prada黑色手拿包，將波浪長髮放下來，顯得優雅，洋裝上白色花朵也帶來春天的氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲凱特王妃身上的Alexander McQueen黑色印花洋裝，早在2年前就亮過相。（圖／Getty Images）

當晚出席的皇室成員還有碧翠絲公主及她的未婚夫Edoardo Mapelli Moz，以及超模凱特摩絲和皇室好友貝克漢夫婦、Alexa Chung。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲大衛貝克漢與老婆維多莉亞手牽手一起現身派對。（圖／Getty Images）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲碧翠絲公主及她的未婚夫Edoardo Mapelli Moz一起跑趴。（圖／Getty Images）

※編輯：Daniel Ku

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

不鋪張節儉王妃！凱特王妃Kate Middleton一件Alexander McQueen穿三次依舊亮眼迷人！

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

凱特王妃, 穿搭, Alexander McQueen, VogueTaiwan
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