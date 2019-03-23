超模CoCo Rocha女兒4歲就有七萬粉絲！拍照超會擺POSE　網讃：想生女兒了

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@cocorocha、@ioniconran

超模Coco Rocha在2015年生下女兒Ioni James Conran，一轉眼已經4歲大了，更讓人驚訝的是，這模特基因似乎會遺傳一樣，小女兒Ioni James Conran不僅是IG人氣王，還超會擺Pose，只能說下一代超模之爭有夠激烈。

Coco Rocha愛女心切，在Ioni James Conran剛出生時，就為她建立了專屬的IG帳號。雖然目前是媽咪打理，卻能看出Ioni James Conran滿滿的超模天分，才四歲就已經是Pose女王，每張照片都超吸睛，和媽媽一樣有魅力。

其實早在Ioni James Conran更小的時候，就已經被大家熟知。因為媽媽走秀時，小女兒乖乖坐在台下，呆萌的看著媽媽，正好被一旁的爸爸拍下，瞬間上遍各大新聞。粉絲們也大讚實在太可愛，有夠萌，因此成為極受矚目的模二代。



4歲的Ioni James Conran和媽媽一起拍照時，更能看出她的模特潛質，絲毫不畏懼鏡頭，並且和媽媽有說有笑，自然的變換姿勢動作。也讓大家想起，Coco Rocha原本的舞者身份，只是站在女兒旁邊，也被搶走風采，想必你也被可愛的Ioni James Conran圈粉了吧。

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