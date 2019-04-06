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東京超強10間店！挖寶請來Rag Tag、買鞋必逛Kicks Lab

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編輯／Duke

繼上次幫各位男性整理出，東京必逛的10家店以後，今天再幫各位整理出， 東京有哪些好買好逛的店，其中的一家全球只有2間哦！

一、表參道與原宿篇

1.GYRE

這是一家位於表參道的百貨公司，雖然說價位都滿高的，但可以走進去感受一下，而裡面有許多精品以及日牌，包括Chanel、Visvim、CDG（COMME des GARÇONS）、TRANDINGMUSEUM CDG、CDG PLAY、KENZO等，地址位於東京都渋谷区神宮前5-10-1。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲造訪表參道一定要來的GYRE。（圖／翻攝自GYRE官網）

2.Laforet（原宿店）

一家位於原宿的百貨公司，裡面的品牌都是時下年輕人喜歡的，因為裡面有Adidas、Store by Nigo、Undercover、GR8等牌子，其中，GR8是一家很厲害的選貨店，各種精品與最流行的商品，都可以在這裡找到哦！地址位於東京都渋谷区神宮前1丁目11-6。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲Laforet原宿店。（圖／翻攝自Laforet官網）

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲Laforet裡頭的GR8，非常厲害。（圖／翻攝自Laforet官網）

3.The North Face

位於原宿街頭的The North Face，在這裡有3家店，都位於同一條路上，分別為The North Face原宿店、The North Face Standard以及The North Face 3，其中的The North Face Standard販售黑標商品居多，而The North Face 3販賣紫標商品，喜歡戶外機能的朋友，千萬不能錯過，地址位於東京都渋谷区神宮前6丁目10-11。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲原宿的The North Face款式超多。（圖／翻攝自IG@tnf_harajuku）

4.Rag Tag（原宿店）

這是一家二手買賣的店，裡面有許多精品以及日牌，而且狀況都很好，喜歡挖寶的朋友，可以來這裡逛逛，地址位於東京都渋谷区神宮前6丁目14-2。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲喜歡挖寶的朋友一定要來。（圖／翻攝自Rag Tag官網）

5.Kicks Lab

喜歡球鞋的朋友有福了，這家的球鞋超級多，並且尺寸也很齊全，不過價格偏高，各位男性朋友，到了原宿一定要進去參觀看看，因為他們的鞋牆真的很壯觀，地址位於東京都渋谷区神宮前4丁目32-5。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲Kicks Lab有兩層樓。（圖／翻攝自Kicks Lab官網）

二、涉谷篇

1.Ambush

日系設計師Yoon Ahn所創立，而這家店位於涉谷，男女裝皆有販賣，不過價格也不便宜，各位朋友可以去朝聖一下。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲位於涉谷的Ambush。（圖／翻攝自Ambush官網）

三、新宿篇

1.Isetan Men's

在台灣絕對不可能有百貨公司，專門販售給男性，而這家位於新宿的百貨公司Isetan Men's，就是一家專門販售男性品牌的百貨，裡面除了精品，還有眾多日牌以及潮流品牌，完全就是男性的天堂，地址位於東京都新宿区新宿3丁目14-1。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲Isetan Men's男性的天堂。（圖／翻攝自IG@isetanmens）

四、吉祥寺篇

1. White Atelier BY CONVERSE

全球只有2家的Converse，其中一家位於吉祥寺，在這裡提供Converse的客製服務，可以創造一雙屬於自己的鞋，地址位於東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目15。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲全球唯2的Converse客製店。（圖／翻攝自White Atelier BY CONVERSE官網）

2.Skit

這家隱身在吉祥寺的巷弄內，裡頭販賣許多Nike以及Jordan的球鞋，也提供顧客寄賣的服務，各位如果想買台灣買不到的，絕對可以在這裡找到，地址位於東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目18-1。

▲東京必逛。（圖／翻攝自IG@isetanmens、@tnf_harajuku、White Atelier BY CONVERSE官網、GYRE官網、Skit官網、Laforet官網、Rag Tag官網、Ambush官網、Kicks Lab官網）

▲隱身在吉祥寺小角落的Skit。（圖／翻攝自Skit官網）

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關鍵字：

東京, 購物, 原宿, 涉谷, 表參道, 新宿, 吉祥寺
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