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快點討抱抱！　日研究：能紓壓、止痛效果是嗎啡的6.5倍

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▲擁抱示意圖（圖／Pexels提供）

▲從今天開始，沒事就多擁抱吧！（圖／Pexels提供）

編輯／J

從今天開始，沒事就多找另一半、家人、好朋友「討抱抱」吧，看似平凡無奇的小動作，卻有驚人的好處！除了能夠增進彼此感情與親密程度外，日本《NAVER》曾整理出超多意想不到的效果，快點來個「愛的抱抱」～

▲擁抱示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲擁抱可以消除不安情緒。（圖／翻攝自www.imdb.com）

在擁抱的過程中，腦內會刺激「快樂因子」多巴胺分泌，也容易感到幸福與安詳，還能夠分泌血清素，進而消除不安、穩定情緒。

▲擁抱示意圖（圖／Pexels提供）

▲在抱抱的時候，是否覺得很幸福呢？（圖／Pexels提供）

根據另一個日本網站指出，每天只要擁抱30秒，能夠消除一天壓力的1/3，導致越來越多臨床醫學開始採用「擁抱療法」。同理若能在睡覺時來個深深的擁抱，就能紓壓、排解負面情緒，更能安心入夢鄉、改善失眠問題。

▲擁抱示意圖（圖／Pexels提供）

▲快點找人抱一下～（圖／Pexels提供）

而當小朋友不舒服時，媽媽們常用抱抱來安撫情緒，這樣的動作也能緩和情緒與痛感，被稱為「觸碰療法」，更有醫生指出，擁抱的止痛效果，是嗎啡的6.5倍！另外還有提升免疫力、降低血壓與心臟病風險的益處。

▲擁抱示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲親人間也能利用擁抱拉近彼此距離唷～（圖／翻攝自www.imdb.com）

未來不論是身體上或心理上的不舒服，都快找人抱一下，相信會很有效果的。

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關鍵字：

抱抱, 擁抱, 研究, 止痛, 紓壓, 嗎啡
fashion.net

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