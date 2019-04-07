暗戀本來就不一定會成功！被撩後你該有的3個心理準備

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應該有不少人都經歷過「被撩」以後才知道對方對你沒興趣，其實這樣的話題早在網路上就被討論過幾百遍，總是能引起許多人的共鳴，除了有不少人認同不喜歡就不要撩，不過還是有不少人抱持不同的觀點。

＃暗戀不就是不論成功與否嗎？

每個人都希望能遇到對自己好、全心全意愛自己的人，但這樣輕鬆得來的通常會讓人忽略，所以當你苦苦在追尋一段「你以為」屬於自己的愛情時，心碎是很正常的，因為暗戀從來就不是一件容易、幸福的事，也沒有人能保證你一定會成功晉升為戀人。

＃在一起前，我們該先設立停損點

太在乎一個人，很容易會讓我們失去底線，有時候甚至會因為自己的喜歡，而放大、美化對方的行為舉止，常常誤會對方也有同樣的心意，導致我們不斷付出卻換不回同等的收穫。

確定會在一起前，我們都該設立一個停損點，當愛已經付出到一個程度，如果對方沒有任何回應，甚至已經有明顯想要退開的動作時，我們就該停止一切動作，也許這會很痛，但至少在還沒完全付出前收回，傷害才能降低。

＃不該任性跑去玩火

如果對象本身就是個玩咖，而且大家也都不斷勸你放下，但你還是執意要將心放在他那時，那麼受傷的結局或許自己早該料到。不過在受傷後要知道，有些火並不是全心全意的付出就能撲滅，有些人並不會因為你的喜歡就想定下來，更何況對方只是撩你，很明顯沒有想要跟你在一起，那又何需再去撞的滿頭包呢？

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