春夏10大話題運動鞋！粉藍Stan Smith、Keds蕾絲厚底鞋　想買哪一雙？

今年春夏的運動鞋，除了依舊老爹鞋火紅延燒，經典的款式也換上新色變得甜美，像是adidas Originals經典的Stan Smith鞋款還將側邊三條線還成三片葉，Nike打造了超狂的Air空間，讓新光三越A11彷彿有氣墊隨時要衝出，最新球鞋資訊一次掌握！

adidas originals

adidas Originals經典的Stan Smith鞋款，繼二月份令人心動的眼睛設計、愛心圖案等細節後，打造粉嫩春季的配色，彷彿天空般的蠟筆粉藍，以及文青風格的奶油白，不同於原本三條線的設計，將經典三片葉Logo呈現於鞋身側邊，可愛更加分。

建議售價NT$3,490。

Adidas

熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終季即將熱映，adidas正式推出萬眾矚目的聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款共6款，並以劇中各大家族的主題特色為靈感，運用大膽奪目的配色詮釋各大家族的家徽及軍團特色，鞋後跟標籤上則有各家族及軍團的信奉箴言，重現各大勢力的不凡氣勢。

除了特製的抽屜式鞋盒之外，鞋墊上也標示著Game of Thrones劇名的字樣，所有細膩的設計巧思，在Ultraboost上轉化為奇幻史詩意象，搶佔全球劇迷與鞋迷的目光焦點。

3月22號限量發售！House Stark／House Targaryen M NT$6,500、Night’s Watch／White Walker／House Lannister／House Targaryen W NT$5,990

Converse

Converse聯手Undercover推出「New Warriors」主題聯名鞋款。這次聯名鞋款以經典Chuck 70為原型，將優雅和現代叛逆同時注入此次新款。暗藏的細節體現了高橋盾堅定的時裝主張，以及他對解構之後再創造的信念，同時傳達Undercover的品牌理念：We Make Noise Not Clothes.為了強調對時尚分裂本質的痴迷，高橋盾以70年代邪典電影中的反派風格為靈感，探索分裂中產生的緊張感。

該系列擁有黑與白兩款配色，高橋盾賦予Chuck 70可拆卸綁帶的拉鍊式鞋舌。NW刺繡（New Warriors縮寫）取代了原本的logo標誌，以及鞋頭上的THE NEW WARRIORS字樣，配以呈現在帆布鞋面上的金屬圓環，都在將 New Warriors 的精神傳遞給同樣具有創造力的你。

Converse x Undercover Chuck 70系列將於3月16日起在INVINCIBLE、JUICE-TAIPEI及TRENDS開始販售，售價NT$ 3,880。

Fruition

來自哥本哈根的女性知名街頭鞋舖「Naked」，以販售女性頂級服飾與高端限量鞋款為定調，今年再度聯手adidas Consortium頂級系列激盪出全新型態鞋款「Magmur Runner」，以1990s復古Chunky厚底老爹鞋架構，融合清新的亮白色、杏仁奶油色與小麥色三種溫潤色調堆疊層次，展現女性夏季帶來的奔放與自由意志。

Keds

美國帆布鞋品牌Keds從2017年起與Rifle Paper Co.合作至今每一年都有不同的美麗花火，Rifle Paper Co.是美國一家以紙品和生活方式為主題的品牌從文具、禮品到家居生活用品應有盡有在短短幾年之間，成為代表新穎、高品味的生活潮流品牌。而今年的聯名鞋款再次透過繡印花手法設計出簡單卻又不簡單的花卉圖騰鞋款。

仔細觀察，會發現此款兩色的腳後跟布料都不相同，分別是米色搭配牛皮材質，以及粉色搭配麂皮材質，異材質拼接的細節更凸顯鞋款的特色。

Keds X Rifle Paper Co.聯名款NT$3,090。

除了聯名款，Keds也推出了性感蕾絲鞋款，蕾絲總給人散發一股微露性感、充滿女人味的獨特風格這次特別在鞋側面運用鏤空蕾絲面料，看似若隱若現、淡淡地透著膚色帶點神祕感，想要襯托女人味的人絕對不能錯過！Triple售價NT$2,290。

le coq sportif

本季le coq sportif 推出以80年代Athena鞋款為概念的L-ONE系列，採用經典The White Line結合源自里昂匯流博物館的鞋底稜體切割設計靈感，萃取街頭潮流與時尚藝術的靈魂，取其博物館三項元素主軸「匯流」而成的設計概念，展現鞋款同個光源下不同面層的視覺呈現，挑戰藝術靈魂思維，再度推出全新風格，重新詮釋復刻運動鞋。

L-ONE售價NT$3,590、L-ONE Mid售價NT$3,990。

Nike

Nike Air一直秉持著不斷創新的精神，沒有任何物理規則能夠限制住對Air的想像。為慶祝今年的Air Max Day，Nike特別在新光三越信義A11館打造出包含建築物外牆裝置與「Nike Air 實驗基地」等各式充滿創新狂想的Air空間，並推出線上的擴境濾鏡體驗，透過豐富的線上線下活動，體現Nike Air精神，並邀請所有人於2019年3月21日至3月31日一起感受Nike Air各種「更大氣，更狂想」的可能。

Reebok

為慶祝的Instapump Fury 25週年，Reebok將忠實重現首款Prototype版本，還原25年前的Pump fury原型，從標誌性檸檬黃色的橡膠底到經典Pump充氣按鈕－The Pump標誌，原汁原味保留90年代的歷史足跡。

為了展現Instapump Fury潮流始祖地位，Prototype全球限量發售，僅有1994雙，台灣區限量發售釋出，販售數量極少，每一雙Prototype鞋舌內刻上的1-1994獨特編號，讓收藏者擁有獨一無二專屬編碼鞋，是潮流人士絕對不可錯過的必收鞋款。

Pump Fury Prototype售價NT$5,650

Vans

Vans與日本著名插畫家花井祐介Yusuke Hanai重聚，推出聯名系列新作，注入獨特繪畫風格，向加州傳統衝浪文化致敬。系列鞋款中，Sk8-Hi 138 Decon SF採用紅白配色，獨特的結合鞋底向上延伸覆蓋的包邊設計，鞋側以花井繪製印花圖案呈現。

便於穿脫的Slip-On SF選用亞麻綠色並注入不規則的格紋圖案，以衝浪板、滑板、麵包車作為裝飾點綴。兩款皆搭載避震緩衝的UltraCush彈性鞋底，行走上更增添舒適度。

Sk8-Hi 138 Decon SF NT$2380元、Slip-On SF NT$1580。





※編輯：Sandy Hsu, Amber Chen | 來源：各品牌 |

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