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狂！SEIKO推出超美味「仙貝錶」　網流口水：求明太子口味

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▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」，想吃吃看嗎？（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

記者楊坊士／台北報導

日系腕錶SEIKO的「食物版圖」再擴張啦！旗下Presage機械錶系列曾以許多不同調酒為設計靈感，現在更推出「仙貝錶」，似乎能聞得到「香味」，細長的羅馬數字時標，是用海苔製成，師傅還搶先「吃錶盤」給大家看，超清脆的聲音，讓許多網友敲碗：「好想吃！」

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲看起來煞有其事XD（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

在SEIKO台灣精工臉書粉絲團上，宣告正式推出超美味「仙貝錶」，還有醬油、芝麻、冰糖甜味等三種「口味錶盤」能選擇，皆是由具有精湛技藝的日本煎餅職人反覆煎烤而成。仙貝常見的好朋友—海苔，則成為時標。

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲海苔做時標，一推出就獲得兩大獎～（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

甚至還說該腕錶一推出後，就獲得「2019年度 與日本茶最對味之腕錶金賞」、「2019年度 醬油香味好迷人之最佳腕錶」。點開附上的日本官網連結，也能看到以專頁介紹這只腕錶的繁複製作過程。只不過看到網址處時，就會發現是愚人節的小玩笑，令人莞爾一笑。

▲SEIKO推出超美味「仙貝錶」（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

▲拿來送人也很可以。（圖／翻攝自www.seikowatches.com）

網友看了也都「食指大動」，紛紛留言：「請問售價」、「真心想下單」、「有明太子口味的嗎？」。也另有人直接發現是專屬4月1日的玩笑，配合著說：「每到整點會自動散發仙貝烘烤香氣」、「想吃」、「餓了」。

▲Grand Seiko 2018年愚人節推出「飛鏢錶」（圖／翻攝自Grand Seiko FB）

▲Grand Seiko 2018年愚人節推出「飛鏢錶」，看起來也超逼真。（圖／翻攝自Grand Seiko FB）

其實在2018年，獨立出去的高端品牌Grand Seiko也因應愚人節推出「飛鏢」造型腕錶，同樣引起熱論。再度見證SEIKO除了持續在製錶領域精進，同時具有幽默精神，讓每只腕錶都超有哏。

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▼聽聽那錶盤有多清脆（誤）～

關鍵字：

SEIKO, 仙貝, 腕錶, 錶盤, 海苔, 愚人節
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