New Balance「馬拉松神鞋」變更輕！　只有200克超好跑

▲想挑戰馬拉松？New Balance會是最佳助攻！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

由New Balance贊助的台北女子半程馬拉松，將於4月14日登場，想要突破紀錄嗎？不如換上全新一代的「馬拉松神鞋」！以輕量化為特色的890系列鞋款，重量再度減至僅200克，這重量甚至跟一包餅乾、零食一樣重，穿上絕對能跑出好成績。

▲890系列鞋款推出第七代，重量變更輕，售價3,650元。（圖／品牌提供）

從2011年誕生的890系列鞋款，以超輕重量成為受到許多跑者必備神鞋，現在迎來第7代，搭載最重要的RevLite輕量中底，有輕盈腳步之餘，也能提供所需的回饋效果。外底置入輕量橡膠，提升耐用性；高透氣工程針織鞋面則能緊密包覆雙腳，並能有排放熱氣，保持腳部舒爽。

▲搭載品牌最厚中底的Fresh Foam More鞋款，售價4,250元。（圖／品牌提供）

另外還推出品牌最厚的Fresh Foam科技中底，達3.5公分的厚度，有卓越的緩震效果，結合輕量EVA大底，一穿就能體會舒適腳感，也會因為弧型大底設計，跑步能更流暢、省力，可以增加長距離跑步成績。鞋面則以雙層提花網布能完美貼合腳型，後跟塑型泡棉則能穩定腳感。

▲全新Q speed服飾讓跑步體感不濕黏。（圖／品牌提供）

有了厲害鞋款後，服裝也別忘了升級！新推出的Q speed服飾，採用全新NB ICEx科技，相較於先前的NB Dry與NB ICE，提升50%的排汗、快乾效果，透氣又輕量的設計，猶如第二層肌膚，長跑也不會覺得濕黏。外型加入Jacquard緹花、印花、花紗，參加馬拉松也能很耀眼。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App