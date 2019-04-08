一直唸男友只會感情疏遠！女人必學4個聰明管男人的小手段

談戀愛真的很麻煩，剛開始總是很甜蜜，但在一起久了，男朋友就會開始覺得女友愈來愈煩，什麼都要管，怎樣都要唸，但女人的苦心卻被深深誤會啊～其實女朋友想管男朋友，也只是希望對方為自己、為這段關係着想，如果不想因男友厭倦你而陷進分手局面，就要學會聰明的管男人。

男人討厭女友管自己出去和兄弟瞎混

「又要和你那群朋友出去鬼混？」對男朋友來說，妳口中的那些朋友其實是他們的好兄弟，重要程度跟老婆沒兩樣，而站在女友角度，一定認為自己比兄弟更重要，因為將來跟你一生一世的人就是她，值得男友重視。所以才衍生出這句話，希望男友多花點時間在她身上。

但做為女友，其實可以婉轉地表達同樣：「出去和兄弟玩沒關係，但不要忘了我會想妳呀～」首先讓男人覺得你尊重他的朋友，再來撒嬌地問他約會陪妳的時間，他便懂得會留日子給你，假如妳覺得男友把兄弟看得比妳更重，就要學學這些處理方式！

男人討厭女友煩：「不准抽菸喝酒！」



可能妳認識這個男朋友時，就已經知道他會抽菸喝酒，想叫他戒菸少喝酒，並非想管他，而是希望他身體健康，但在他看來，每天囉嗦這些話只會令他不耐煩，就跟他另一個媽媽一樣。

這時候女人就應好言相向，解釋你注重他的健康是為將來着想，希望他為自己著想，否則早死，以後沒有他陪妳，妳要怎麼辦，用撒嬌的方式取代雜唸。

男人討厭女友管財政大權



明明還沒結婚，女友已經對自己的錢嚴格控制，買限量版球鞋、電動、聯名系列，連借錢給兄弟，都不被允許，「我的錢又不是你的錢」男人一定會有這樣的抱怨，更怕婚後錢財歸妳所有，導致部敢結婚。（當然不想結婚的理由還有很多...這只是其中之一）

但其實女人婚前控制男友的開支，都是為將來着想，而妳與其一味埋怨他的龐大開銷，不如認真地討論將來，讓男友懂得要為以後著想，自動存錢，這種事不是靠你囉唆就能達成。

男人討厭女友管他的興趣



「又打電動？又一直看漫畫？」男友覺得明明是自己興趣，都要被女友管住，好像人生一定要以她為中心，奉獻所有時間才行，那不如單身的日子才好過！

姊知道男友的興趣妳會覺得很無聊，但試試看去融入她的興趣，總比一直埋怨好，而且這樣也會增加兩人的共同話題，而當妳懂得照顧他的感受，他又感覺到妳的遷就與陪伴，自然會對妳好一點！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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