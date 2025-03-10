「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

▲自我感覺良好喜歡沉溺在舒適圈中。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有句話說「你不尷尬，尷尬的就是別人」，這年頭自我感覺良好的人不少，活在自己世界中，認為自己怎樣都吃香，盤點12星座中自我感覺良好星座Top 5，看看誰也進榜了？

#第5名 牡羊座

牡羊座性格開朗好聊，即便把牡羊丟在陌生朋友群，他自有一套相處之道，他們相信自己有能力克服各種困難，積極不放棄的個性讓他們自我感覺良好，信心十足能把黑的都說成白的，辯才無礙讓大家都甘拜下風。

#第4名 雙子座

雙子座有很高的情商和幽默感，在社交場合中相當受歡迎，動靜皆宜的他們，自有一套交友之道，他們能自在的在各個朋友圈中，和大家看似關係不錯，但卻難以深交，內心總有自己孤獨的一塊，旁人觸及不到。

#第3名 天秤座

天秤座的自我感覺良好，完美體現在外貌上，對於美感和搭配有著滿滿的自信，總是喜歡對別人指手畫腳，以自己標準來看待他人，有時候的確有失偏頗，但是外在自信心爆棚的他們，又不許別人批評，非常雙標。

#第2名 射手座

射手座的人不安於現況，喜歡踏出舒適圈，向外冒險來尋求成就感，藉由不斷的學習，給予自己強大的信心，見多識廣的他們，內心總覺得別人不如自己，但過於狹隘的思考，有時都忘了人外有人、天外有天。

#第1名 獅子座

獅子座不僅是自信，舉手投足都充滿著魅力，不管去什麼地方，能言善道的他們，都很容易把那邊當成自己主場，天生就喜歡引人注目，自我感覺當然良好，常不自覺想和人一較高下，這種好鬥的個性，常為自己找來不少的麻煩。