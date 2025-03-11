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班尼頓信義店最後營業日期揭曉！不光撤台「傳撤出亞太區」導火線曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

義大利知名服飾品牌班尼頓UNITED COLORS OF BENETTON 以及SISLEY驚傳撤台，據了解，這次不僅是撤出台灣市場，而是撤離亞太區，據傳與前任CEO隱藏資產負債表漏洞有關，重組公司卻不見轉機。而台灣目前已經進入最後的收尾工作階段，班尼頓微風信義門市則營運到3月31日就會撤櫃。

該集團計劃在 2025 年底前再關閉約 420 家門市，目前班尼頓在台營運門市包括微風信義、華泰名品城等，在本月底將陸續結束營業走入歷史，目前微風信義正在舉辦低至4折、買一送一的出清優惠，由於低價促銷，服飾數量已經不多。

▲班尼頓 。（圖／翻攝自IG）

▲班尼頓屢屢傳出虧損消息 。（圖／翻攝自IG）

由於近年來受到快時尚ZARA、UNIQLO等品牌衝擊，再加上過時的商業模式、缺乏清晰的品牌形象，都導致班尼頓屢屢傳出虧損消息，2023年該公司總收入為 11 億歐元，淨虧損 2.3 億歐元，外媒也指出聯合創始人 Luciano Benetton 和執行長 Massimo Renon 之間的財務戰引發公司困境，雙方互相指責對方管理不善，造成1億歐元巨額資金缺口。緊接著而來是集團積極重組公司，而後在6月迎來新接棒者Claudio Sforza，目標便是集團重回到正軌，為了實現扭虧為盈，傳出股東們將向公司再注入 2.6 億歐元，去年2月，品牌取消時裝秀發表，也是其陷入財務困境的跡象之一，都加快了撤離台灣的腳步。

1965年BENETTON集團在義大利成立，銷售據點以歐洲為主要市場，2007年BENETTON集團在台灣成立分公司，經營的品牌有UNITED COLORS OF BENETTON 以及SISLEY ，SISLEY則是以丹寧起家，1974年加入時裝集團 Benetton之後，營造出獨特現代的設計風格，由於緊跟流行，在台灣也擁有許多死忠顧客。集團全盛時期全台曾達到五十多家直營專櫃，包含男女裝、童裝及OUTLET。

► 快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台！結束清倉2折　台灣官網已消失

關鍵字：

班尼頓, SISLEY, 台灣, 撤台, 服飾

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