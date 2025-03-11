WBCQ中華隊應援啦啦隊被譽最強陣容　林襄、峮峮5位人氣女神私服也好看

文／美人圈

2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽成功燃起全台棒球魂，擁有超強運的中華隊也傳出捷報，順利取得明年經典賽正賽資格。這次除了場上英雄們值得球迷記住外，不少外媒都大讚的台灣啦啦隊也成為場邊最美風景！這回派出場應援的啦啦隊員很多都是人氣王，不僅顏值、身材NO.1，就連私服穿搭都令人好感度狂飆。本篇就精選幾位WBCQ應援軍團中的人氣啦啦隊代表，一起來看看她們的私服有多會穿。

▲2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽中華隊啦啦隊被外媒大讚為「最強陣容」！（FB@WBCQ世界棒球經典賽）



WBCQ應援啦啦隊員私服穿搭：峮峮

年齡：34歲

身高體重：160cm／50kg

IG帳號：＠qun_04

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的峮峮相信球迷早已不陌生！長相甜美的峮峮私服風格也大走可愛路線，服裝多以柔和的色系、俏皮的圖騰為主，還有童趣小巧思像是貓咪耳朵帽等配件，讓整體造型充滿青春感，穿出無辜又時髦的可愛魅力。

▲峮峮。（圖／IG@qun_04）

峮峮經常以短版上衣搭配百摺短裙、高腰牛仔褲出鏡，這樣的穿搭方式不僅能提升腰線位置，下身高腰A字剪裁的短裙或長褲也可以修飾臀型，同時有效延長腿部線條，乍看之下完全看不出峮峮只有160公分，整個人自帶超模氣場，比例瞬間變得很高挑。

▲峮峮私服常以短版上衣搭配百摺短裙、高腰牛仔褲出鏡。（圖／IG@qun_04）

WBCQ應援啦啦隊員私服穿搭：林襄

年齡：27歲

身高體重：160cm／40kg

IG帳號：@95_mizuki

連日本媒體都狂讚卡哇伊的味全龍啦啦隊「小龍女」林襄擁有超過185萬粉絲，絕對是啦啦隊女神級代表！林襄私服風格偏向潮酷甜辣風，基本上時下流行的單品她都有，包含韓妞最愛的蓬蓬蛋糕裙、足球上衣、襪套等，根本穿搭教科書。

▲林襄。（圖／IG@95_mizuki）

林襄最厲害的就是在穿著中不經意流露出性感氛圍，但又不會給人過度張揚的感覺，辣得恰到好處！不論是以合身短版上衣露出腰線、皮衣展現率性魅力，又或者五分牛仔褲凸顯街頭感都很值得女孩們借鑒。此外，林襄在搭配上也都會注意顏色是否呼應，且默默遵循身上色系不超過三種顏色，視覺才不會顯得很雜亂。

▲林襄最厲害的就是在穿著中不經意流露出性感氛圍。（圖／IG@95_mizuki）

WBCQ應援啦啦隊員私服穿搭：一粒

年齡：27歲

身高體重：154cm／41kg

IG帳號：@ilixoxov

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的一粒也擁有高人氣，而她的私服造型也相當多變，有時候會以日系學院風打扮現身、有時又會穿上仙氣小洋裝營造出純欲系穿搭。

▲一粒。（圖／IG@95_mizuki）

值得一提的是，一粒大多選擇低飽和色系的單品，不但視覺上會柔和膚色、降低蠟黃感，特別是大地色、霧灰、奶茶色等，穿上後能瞬間展現高級氛圍，另外這類配色也不像亮色系容易過季，每年穿都不會顯得老氣或過時。

▲一粒大多選擇低飽和色系的單品。（圖／IG@ilixoxov）

WBCQ應援啦啦隊員私服穿搭：籃籃

年齡：28歲

身高體重：162cm／48kg

IG帳號：@lan0716

喜歡籃籃的球迷一定感到相當不捨，因為WBCQ是她以啦啦隊身分應援的的最後一場賽事啦！作為啦啦隊人氣王，籃籃私服穿搭也很有看頭，可鹽可甜。雖然籃籃大多身穿基本款單品，她很懂得擅用亮色系去凸顯穿搭，像是紅白配、粉白配，透過對比讓整體造型更脫穎出眾。

▲籃籃。（圖／IG@lan0716）

籃籃造型吸睛的關鍵少不了「帽子」加持！她收藏很多造型感強烈的款式，從田園風的鉤針帽、到韓星人手一頂的貓咪耳朵帽她通通不放過，不僅戴起來修飾臉型，還很有視覺加分效果。

▲籃籃收藏很多造型感強烈的帽子。（圖／IG@lan0716）

WBCQ應援啦啦隊員私服穿搭：慈妹

年齡：26歲

身高體重：156cm／37kg

IG帳號：@j.oycee377

富邦Angels啦啦隊成員「慈妹」被不少球迷譽為小周子瑜，作為156公分小隻女代表，她的私服穿搭可謂是最佳模版，想要顯高必學！慈妹會切記「三分比例法」的黃金穿搭法則，簡單來說，就是把全身的比例切分為上半身1：下半身2，讓整體視覺更顯高、腿更長、身形更勻稱。

▲慈妹。（圖／IG@j.oycee377）

可以學慈妹透過高腰褲、高腰裙來提高腰線，自然打造1：2的黃金比例。例如：高腰牛仔褲 + 短版上衣，瞬間擁有「超長腿」的錯覺，直接改善五五身困擾！另外，慈妹平時也很喜歡下身失蹤的穿搭，透過寬鬆大T恤去營造oversize男友風視覺感，加上露出的嫩白長腿轉移焦點，讓人瞬間忘記身高不到160公分，真的太高招。

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