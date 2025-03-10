5個步驟教你做好「斷捨離」　養成一進一出的習慣很重要

記者曾怡嘉／台北報導

每次才剛整理完家裡，一下子就亂糟糟？有時候家裡容易亂是因為東西太多，這時應該先從斷捨離下手，第一步就是減少不必要的物品，生活才會簡單清爽，那麼如何做呢？建議從5個步驟下手。

#1.建立「去留標準」

先問自己這件物品最近有用過？如果丟掉會不會後悔？如果今天要搬家，是否願意帶著？如果答案都是否定的，就該考慮處理掉。

#2.按照類別整理

一次整理一個類別，避免一次動太多變得混亂，衣服把沒穿過、穿下的都可以捨棄，讀完不會再翻的書可以捐贈或送人，過期或是用不到的化妝保養品可以直接丟掉。

#3.分類處理雜物

手上的雜物可以分類來回收，衣物書籍或是家電可以送給需要的人，全新或是狀況好的物品可以放在二手平台轉賣，沒有價值的東西就可以直接丟棄處理。

#4.養成「一進一出」習慣

購物應該秉持一進一出的習慣，新東西進來，就要讓舊東西離開，避免囤積。例如買新衣服時，就捨棄一件舊衣服。

#5.確保不再亂買

買東西時要先問問自己； 想買東西前，先問自己：「這個真的需要嗎？」、「家裡有類似的東西嗎？」、「沒有它，會影響生活嗎？」如果答案都是否定，那麼就不該亂買。

最後建議大家如果家中雜物真的很多，建議每天花30分鐘，從小範圍開始，逐步清理，不要一口氣整理整間房，這樣才比較不會半途而廢。