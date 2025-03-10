「精品包的盡頭是Longchamp」引爆熱議　Le Pliage Xtra便當袋、Le Roseau水桶包必須收

▲Longchamp在2025夏季，以「Live Green！綠意生輝」為主題，充滿田園風情。

時尚中心／綜合報導

哪個精品品牌的包包是你的夢幻逸品？最近滑社群，發現不少人在討論「精品包的盡頭是Longchamp」，好像醍醐灌頂突然清醒，因為揹來揹去，還是Longchamp最實用也最好搭，網友說「高質感但價格親民」、「超耐用，揹10年都不壞」都很有即視感，尤其經典的Le Pliage Xtra、充滿品牌特色的Le Roseau兩大系列，幾乎能包辦所有穿搭，天天用沒問題。

▲Threads許多網友討論「精品包的盡頭是Longchamp」，引發不少話題。

1948年在巴黎創立的Longchamp，已經有77年歷史，很多人踏進精品世界的第一個包就是Longchamp，而且一用上癮，網友對Lonchamp的形容，用過的人一定都同意，例如「戰鬥級通勤包」，可以放電腦、塞文件，是學生或上班族的好夥伴，也有人認為是「旅行的神隊友」，因為輕軟方便攜帶，旅行帶著Longchamp毫無負擔，甚至被譽為「時尚圈的低調王者」，不炫富，但懂的人都懂，而且正因為包包簡約低調，很適合在提把上綁絲巾，或掛上玩偶、娃包，立即展現個人風格，不怕撞包。

Le Pliage Xtra

Le Pliage Xtra是Longchamp極具代表性的系列，採用小牛皮打造，便當袋深受喜愛，各種顏色、尺寸都來一咖也不為過，今年夏季Longchamp的主題是「Live Green！綠意生輝」，從田園、大自然擷取靈感，Le Pliage Xtra也以此發想推出許多變化款，讓人心癢好想入手，快來看看有哪些誘人的包包。

Le Pliage Xtra手提包

將包包兩側延伸圈起、扣上，被暱稱為便當袋，可愛度爆棚，而且容量比你想的還要大，隨手提著輕便又悠閒，但仍是時髦的都會感，而且拉鍊頭很像小吊飾，​增添細節設計，看起來更迷人。

Le Pliage Xtra肩揹袋

最近柔軟的肩揹包大熱，Longchamp這款絕對是精選之作，充滿率性精神，揹帶可調整、可拆卸，讓包包能根據心情變換樣貌，柔軟的包身觸感極佳，好裝又好看就是它了。

Le Pliage Xtra肩揹袋

包身上的刺繡鏤空小花、背帶可以隨心所欲打結綁成想要的長度，都讓這款包包充滿愜意的田園風情，好像該戴上草帽去散步，吐露著夏日波希米亞氣息。

Le Roseau

Le Roseau以竹節扣飾作為標記，流露了優雅個性，是都會生活裡不能少的包款，多樣的款式與尺寸符合不同需求，今年夏天同樣有緊扣「Live Green！綠意生輝」主題的設計，而且用了許多溫暖顏色，帶著出門心情超好，以下精選的這些新包，絕對不能錯過。

Le Roseau水桶包

雋永的小牛皮Le Roseau水桶包，無論潮流怎麼更迭都不會退流行，泥褐色是經典選擇，樹皮色則有夏天溫暖的味道，揉合著大自然的神情。包包都配有兩條不同長度的肩帶能隨意轉換，相當方便。

Le Roseau手提包

Le Roseau手提包同樣有很多尺寸，喜歡小包可以選XS迷你款輕便出門，近期大包回潮，今年夏天推出的紅色格紋Le Roseau手提包是特色首選，很有鄉村田園氣氛，拎著去野餐也適合。​另有薑黃色手提包，​​溫暖​活潑的​色調​​，​​為你的夏日造型增添一抹明亮的氣息​​。​