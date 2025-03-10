快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台！結束清倉2折　台灣官網已消失





▲知名服飾品牌班尼頓UNITED COLORS OF BENETTON 驚傳撤出台灣 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

知名服飾品牌班尼頓UNITED COLORS OF BENETTON 以及SISLEY傳出撤台消息，根據日曜天地Outlet粉絲專頁表示，品牌即將全面撤出台灣，因此舉辦出清至2折的活動，引發民眾熱議，不少網友都表示相當錯愕，而台灣官網目前也已經消失。





▲United Colors of Benetton與SISLEY全面撤出台灣，即日起至3月31日舉辦一件不留、全出清低至2折的優惠 。（圖／翻攝自FB）



日曜天地粉專日前公開「ByeBye SALE」的優惠資訊，寫下United Colors of Benetton與SISLEY全面撤出台灣，即日起至3月31日舉辦一件不留、全出清低至2折的優惠。而班尼頓台灣官網目前已經消失，亞洲區僅僅剩下南韓以及印度可連接到官網，似乎也悄悄證實了撤台傳言。不少網友則表示「不勝唏噓」、「當年買了不少」、「服裝剪裁很好」，也有網友以為品牌早就撤出。





▲班尼頓官網亞洲僅剩南韓以及印度。（圖／翻攝自官網）

去年3月品牌還大動作在台北101開設限定概念店「班尼頓奇幻花園」，邀請新生代演員宋柏緯、李沐站台，重新詮釋品牌的經典針條紋與印花，但僅過了一年時間就變調，目前台灣UNITED COLORS OF BENETTON門市涵蓋微風信義、華泰名品店等。





▲SISLEY則是以丹寧起家，1974年加入時裝集團 Benetton 。（圖／翻攝自IG）

1965年BENETTON集團在義大利成立，銷售據點以歐洲為主要市場，2007年BENETTON集團在台灣成立分公司，經營的品牌有UNITED COLORS OF BENETTON 以及SISLEY ，SISLEY則是以丹寧起家，1974年加入時裝集團 Benetton之後，營造出獨特現代的設計風格，由於緊跟流行，在台灣也擁有許多死忠顧客。集團全盛時期全台曾達到五十多家直營專櫃，包含男女裝、童裝及OUTLET。