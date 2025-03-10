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曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」　《難哄》美出新高度

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▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

▲章若楠為戲減重5公斤，打造清冷感。（圖／翻攝自微博/影視劇難哄、Netflix，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星章若楠在《難哄》中美出新高度，身高166公分，她坦承為戲瘦到約42公斤左右，才演出劇中溫以凡的清冷破碎感，章若楠在訪問中也分享有趣小故事，有曾經合作過的導演看到劇中角色，一度認不出是誰，直問她怎麼變樣了？

▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

章若楠謙虛表示，導演在劇中實在把自己拍得太好看了，導致平時現在不太敢照鏡子，心想自己長得怎麼不像劇中那樣，而之所以能美出新高度，他認為是瘦下來的原因，因為只要一瘦，蘋果肌就會消，眼睛也會跟著變大，嘴看起來也不那麼小了，除了瘦身，自認在妝容也下了不少功夫。

▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

#眉毛加粗

她說以前常有人說他長得像阿凡達，因為自己的面中比較空、眼距寬，為了改善這點，飾演溫以凡時，有刻意把眉毛畫粗一點，眉頭拉近了一些。

▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

#貼眼中加款假睫毛

除了眉毛加粗，拍攝時也貼上一款眼中加長的假睫毛，自然將眉眼距離拉近一點，而她使用的假睫毛型號，也有不少粉絲在《小紅書》上詢問，討論度當高。

▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

#製造臥蠶

本來就有臥蠶但不明顯，劇中特別強調了臥蠶，打造出淚眼汪汪的感覺，拉長眼睛縱幅，眼睛也放大了。

▲▼曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」 。（圖／翻攝自微博、NetFLIX）

#蓬鬆的顱頂線條

她分享自己本身的頭髮比較順直，自己私下或是在劇中都喜歡蓬鬆一點的頭髮，自己的獨家秘訣就是洗髮後把頭髮吹9成9乾以後，趕快將頭髮盤起來10-20分鐘，接著再用吹風機吹整一下，就會有自然蓬鬆度。

關鍵字：

章若楠, 難哄, 女星, 美容, 秘訣

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