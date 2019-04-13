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感情變淡了？4方法讓你們再次墜入愛河　吵架試用小紙條合好

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▲讓愛情回溫。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

當情侶在一起久了，很容易會因為日常的小摩擦、習慣不同，導致感情漸漸變淡，這時如果兩人都還有心要繼續下去，那麼以下這4點要注意，或許感情就能被重新點燃喔。

＃避免冷戰

感情既然已經冷了，就不要在冷戰啦！當然，不是要兩個人吵架或互相傷害，一但遇到問題、摩擦時，可以試著以溝通的方式解開，如果你無法冷靜的開口，可以試著打字或寫紙條，在想著該怎麼表達時，可以順便釐清自己的情緒，將激烈的字眼換成溫和、理性的字句，並清楚告訴對方希望兩人可以一起變好。

▲讓愛情回溫。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃體驗新的事物、旅行

生活無趣或許也是感情變淡的原因之一吧！這時後體驗一些新的事物、旅行說不定可以刺激兩人的火花喔。如果你們平時就喜歡窩在家，那就踏出門，趁著小假期來趟輕旅行，找一間有氣氛的下午茶店、餐廳或是爬山，來一場久違的約會吧。

▲讓愛情回溫。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃試著說出你的看法

剛在一起時，很多情侶都會因為愛而忽略了對方的缺點，可是時間一拉長，很多缺點就會漸漸顯露在眼前，如果這時你還不願意提出討論，很容易就會消磨對另一半的愛。試著拿出來與對方討論，不管是愛亂丟襪子，還是希望家事能一起分工，如果對方也在乎你，那麼就一定可以一起想辦法。

▲讓愛情回溫。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃把愛說出口

除了告訴對方「我愛你」之外，也可以說平時他給你的安全感與體貼，告訴他你注意到的細節，讓對方知道他的付出你都看在眼裡，且感到非常幸福。把愛說出口對兩個人很重要，不僅可以增進兩個人的愛，也可以讓對方知道你有多需要他。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 女性, 感情, 兩性, 感情
fashion.net

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