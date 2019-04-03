史上最狂！Airbnb推出「免費夜宿羅浮宮」一人中獎兩人同行，台灣也能參加

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@museelouvre

知名網站Airbnb 是不少年輕人的住宿優先選擇，作風相當創新的他們，近期也推出一項不可思議的大膽嘗試，那就是睡進羅浮宮的知名地標「迷你金字塔」，每個人都有機會成為和藝術品共眠的幸運兒！到底是怎麼一回事，一起來看看。

這次的夜宿羅浮宮活動，顧名思義就是能夠住進羅浮宮睡上一夜。Airbnb會抽取一位幸運兒，讓你再帶上一位朋友，於4月30日閉館之後由專人藝術家帶領，一同參觀羅浮宮的藝術品，包括世界巨作蒙娜麗莎等。參觀完畢之後還享有頂級晚餐，吃飽之後還能進入拿破崙三世曾居住的豪華寓所，聆聽現場音樂表演。

最後就是重頭戲，你能夠住進玻璃金字塔底下的「特製臥房」，享受與藝術品共眠的特殊經歷。可別小看這樣的待遇，只有美國前任總統歐巴馬和一線巨星碧昂絲才有的體驗，不過現在你也可能擁有。

接下來大家最關心的莫過於抽獎方式了，此次的活動不限制任何地區，所以台灣的朋友也可以加入，即日起至法國時間4月12日 23:59之 前 ，登錄 http://airbnb.com/louvre網站。回答相關問題，就能夠獲得抽獎資格。

當然沒有抽中也別灰心，Airbnb還開放了「Experience體驗」專區提供您預訂活動，以不同的視角遊覽羅浮宮，粉絲們快點手刀衝！

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