fb ig video ETtoday search mobile

史上最狂！Airbnb推出「免費夜宿羅浮宮」一人中獎兩人同行，台灣也能參加

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@museelouvre

知名網站Airbnb 是不少年輕人的住宿優先選擇，作風相當創新的他們，近期也推出一項不可思議的大膽嘗試，那就是睡進羅浮宮的知名地標「迷你金字塔」，每個人都有機會成為和藝術品共眠的幸運兒！到底是怎麼一回事，一起來看看。

▲airbnb。（圖／翻攝自IG）

這次的夜宿羅浮宮活動，顧名思義就是能夠住進羅浮宮睡上一夜。Airbnb會抽取一位幸運兒，讓你再帶上一位朋友，於4月30日閉館之後由專人藝術家帶領，一同參觀羅浮宮的藝術品，包括世界巨作蒙娜麗莎等。參觀完畢之後還享有頂級晚餐，吃飽之後還能進入拿破崙三世曾居住的豪華寓所，聆聽現場音樂表演。

▲airbnb。（圖／翻攝自IG）

▲airbnb。（圖／翻攝自IG）

▲airbnb。（圖／翻攝自IG）

最後就是重頭戲，你能夠住進玻璃金字塔底下的「特製臥房」，享受與藝術品共眠的特殊經歷。可別小看這樣的待遇，只有美國前任總統歐巴馬和一線巨星碧昂絲才有的體驗，不過現在你也可能擁有。

接下來大家最關心的莫過於抽獎方式了，此次的活動不限制任何地區，所以台灣的朋友也可以加入，即日起至法國時間4月12日 23:59之 前 ，登錄 http://airbnb.com/louvre網站。回答相關問題，就能夠獲得抽獎資格。

當然沒有抽中也別灰心，Airbnb還開放了「Experience體驗」專區提供您預訂活動，以不同的視角遊覽羅浮宮，粉絲們快點手刀衝！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

羅浮宮, 抽獎, 住宿, Airbnb
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】Palladium超帥腰包要送給大家　快來留言

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

ET Fashion

推薦閱讀

12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力

單身女票選「初次約會地雷」！偷吃豆腐才第三、第一名踩中就沒下次

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

早上戒了咖啡吧！歐美流行「綠拿鐵」排毒助消化　輕鬆喝出扁平小腹 工作不順是因為長太帥！　研究：帥哥會被老闆討厭 《雞不可失》女警李荷妮曾經胖到70公斤！9個減肥習慣成功變辣妹 這雙Air Max 95肯定會搶翻！Supreme x Nike x 施華洛世奇三方聯名曝光 只有今天！買YSL氣墊粉餅送小皮衣訂製包，快揪姊妹衝一波 這篇必收！11支話題唇膏實擦＋完整入手攻略　YSL小金條#06、植村秀奶茶玫瑰 染完隔天可以洗髮？4個染髮Q＆A：一年最好不要超過4次

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面