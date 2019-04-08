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經典蛇頭+閃電標誌討論度爆表！「BVLGARI x 藤原浩」最新聯名多款手袋一次看

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▲藤原浩搶先曝光 BVLGARI x fragment design。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

藤原浩與寶格麗最新聯名！「經典蛇頭+閃電標誌」討論度爆。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi

「日本潮流教父」藤原浩每回出手必造成話題，近期他在Instagram上曝光了與BVLGARI（寶格麗）的聯名款，繼 Louis Vuitton 及 Moncler 之後再度與精品結合，消息一出便受到大批粉絲們關注，究竟這次又擦出什麼樣的火花，讓我們趕快看下去吧！

這次藤原浩在Instagram 上驚喜連發，不僅PO出多款聯名單品的近照，還在底下寫到：「soon! BVLGARI x FRGMT」的訊息，讓許多粉絲興奮不已。

在這次曝光的「BVLGARI x FRGMT」單品中，可以看到其中兩款使用 Serpenti Forever 蛇頭包為藍本，在蛇頭釦環上加入Fragment Design最經典的閃電標誌，並在包包正反兩面分別加上品牌名，結合了精緻優雅與潮流感，想必到時又會引發一陣搶購。

▲藤原浩搶先曝光 BVLGARI x fragment design。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩搶先曝光 BVLGARI x fragment design。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩曝光全新合作「BVLGARI x FRGMT」。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

「BVLGARI x FRGMT」將會在 6／5 於日本總店與期間限定店率先發售，之後會在 6／12 於BVLGARI （寶格麗）線上店販售，雖然官方還尚未公布售價，不過距離販售時間還有一陣子，各位潮人們開始好好實施存錢計畫吧。

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關鍵字：

精品, 潮牌, 潮流, 藤原浩, BVLGARI, FRGMT, Fragment Design, 閃電, 聯名
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